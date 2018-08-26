別讓3C當保母 爸媽們陪寶貝動一動

2018-08-26

文／陳雅茹

資訊快速興起的年代，智慧型手機、平板電腦充斥在日常生活中，無線網路連線也非常普遍，時常在餐廳、公車、捷運等公共場所發現，家長為了安撫小孩，常直接讓他們使用電子產品，除了傷害眼睛、影響視力以外，孩童的注意力、情緒處理也會受影響。

此外，姿勢不良導致的腰痠背痛、手部疼痛等後遺症也漸漸產生，不但造成身體的不適，也容易影響孩童在校園的學習。

瑜伽源自印度國家，是一種緩和的運動。孩童可藉由動態與靜態的動作姿態，配合呼吸讓身體肌肉伸展、訓練肌肉耐力及姿態平衡，也可透過冥想讓心靈獲得寧靜，達到集中注意力的效果。

◎牛頭式（圖1）：呈跪姿，身體挺直，縮下巴，一手繞過肩膀放置同側肩胛骨處，掌心朝向背部，手指伸直，沿著背部儘量往下延伸；另一手掌心朝上，手背沿著背部往上延伸，兩手儘量相碰。

若上肢柔軟度不足，雙手無法相碰，可透過短棍做為兩手中間的工具，達到伸展效果。

◎蛇式（圖2）：呈趴姿，足背貼著墊子，雙手往前伸直，肩膀放輕鬆，不要聳肩，胸口往上方延伸，眼睛直視上方。

◎鱷魚式（圖3）：呈趴姿，雙手放置兩側，胸口、雙手及雙下肢同時離開墊子，支撐10-15秒，以增加背部肌肉力量。

◎娃娃睡姿（圖4）：呈跪姿，身體往前趴，雙手放置兩側，頭部轉向一側。

（作者為衛生福利部金門醫院物理治療師）