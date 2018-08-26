誘發原因多 蕁麻疹說來就來

2018-08-26

文／方麗菁

讀小學的小真假日跟家人一起出遊時，突然間發現全身奇癢無比，媽媽仔細一看，發現小真的臉上和手腳都是浮起來的紅腫塊，眼皮更是腫得幾乎張不開，緊急就醫診斷為蕁麻疹，打了一針之後，情況已有改善，但遊興盡失，只好敗興而歸。

呼吸急促須即刻就醫

蕁麻疹是極癢的膨疹，俗稱「風疹」，有如蚊子叮，會在一天內自行消退，全身皮膚皆有可能發生，發作起來讓人難以忍受。

蕁麻疹的誘發原因眾多，包括溫度、運動、流汗、壓力、食物、藥物、感染或任何不明原因等都有可能。

蕁麻疹發生是因為外來過敏原或是其他因素刺激過敏細胞，導致細胞釋放過敏物質讓血管通透性增加，使皮膚產生腫脹及疼痛感．若是蕁麻疹合併引發血管性水腫，就會造成眼皮浮腫和嘴唇腫脹，呼吸道發生血管性水腫時，可能會造成呼吸道狹窄，進而引起呼吸急促的症狀。因此發生血管性水腫時，要儘快就醫治療。

急性可做過敏原檢查

依發作時間，蕁麻疹可以分為急性和慢性，急性蕁麻疹常在2至3週之內反覆發作後痊癒，可經由藥物控制；少數人反覆發作時間持續超過6週，就可稱為慢性蕁麻疹。

◎需要做過敏原檢查嗎？

急性蕁麻疹常是外來過敏原與體內E型免疫球蛋白（IgE）結合引起的過敏反應，例如：花粉、灰塵、蟲咬、寵物毛髮及皮屑、黴菌、酒精、病毒、樹脂、香精、有機溶劑或藥物等，可以檢查體內是否有各種特異性IgE，也就是所謂的過敏原檢查。

至於慢性蕁麻疹一般非食物過敏引起，由於原因繁多，其中自發性約占60%，誘發性約占40%，因此慢性蕁麻疹通常不易從抽血的過敏原檢查找出原因。

◎蕁麻疹治療

一般而言，治療第一線會以抗組織胺處理，如果病人併發血管性水腫或症狀比較嚴重，則會使用抗組織胺和暫時性的類固醇，至於其他後線可能的治療方法，則包含自體血液注射療法、生物製劑及免疫調節劑等，後者在使用時則須留意肝腎功能。

（作者為馬偕兒童醫院兒童過敏免疫風濕科主治醫師）