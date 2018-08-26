《健康聚寶盆》罹患巴金森氏症？ 驗血就知

2018-08-26

文／莊毓民

巴金森氏症（或稱帕金森氏症）是除了阿茲海默症之外，最普遍的神經退化性疾病。典型動作症狀包括：肢體僵硬、動作遲緩、靜止型顫抖、平衡感不佳。

一般而言，神經內科醫師可以依據前述症狀與藥物的反應性來診斷，然而，卻有10%-15%的巴金森氏症病患的症狀極不典型，對於左多巴的補充治療反應也不佳，四處求助各個名醫，卻往往得到迥然不同的答案。

最近診治一名70多歲的老太太，最近3年因為動作遲緩所苦，但是卻沒有典型靜止型顫抖的特徵，服用左多巴的補充治療僅有部分效果，但藥物卻帶來視幻覺的副作用。

她問我：「醫師，究竟我是不是巴金森氏症？您可不可以告訴我？」於是我開立檢驗血液「α-突觸核蛋白」的檢查，委由研究單位為她檢驗此生物標定因子，檢測數據為每毫升血漿中0.17皮克高於正常值，由於此項檢驗的信效度甚佳，因此可以確立巴金森氏症診斷，有助於醫病雙方可以重新制定治療計畫；正常人平均約每毫升血漿中0.02皮克，診斷臨界值為每毫升血漿中0.116皮克。

準確率達80%以上

巴金森氏症最主要的病理特徵為大腦黑質中的多巴胺神經元的凋零死亡，以及殘留的神經元細胞質中有不正常的包涵體─路易體，導致下游的紋狀體接收不到足夠的多巴胺，因而產生種種的臨床症狀。致病的路易體是一種團狀的蛋白質結構，其中最主要的組成便是「α-突觸核蛋白」。

日前有研究人員發表研究成果，透過血液檢測超微量蛋白質生物標記的技術，以奈米級磁珠接合特殊抗體溶於水做成試劑，讓巴金森氏症的致病因子「α-突觸核蛋白」無所遁形，只要驗血就能得知是否罹患巴金森氏症，準確率達80%以上。

（作者為天晟醫院副院長）