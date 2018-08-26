過動兒服藥致毒癮？ 美研究闢謠

2018-08-26

文／柯俊銘

注意力不足過動症（ADHD）是常見的兒童精神疾患，患者普遍有容易分心、衝動控制困難與好動等表現，正因為這樣，這類的個案又被稱為「過動兒」。

肇因至今仍不明，可能是基因遺傳或大腦的細微損傷所致，相關症狀甚至會殘存至成年，嚴重影響課業學習、工作表現與人際相處。目前在處遇上採多元模式治療，意即包含生物、心理和社會等方面的介入，使能加成改善效果。

然而，近來網路上不時有言論質疑服藥的必要性，認為會影響孩子的健康，甚至導致未來易有物質濫用的問題，部分家長也為此感到不安。值得注意的是，一份不久前發表在「美國精神醫學期刊」的報告提出實證，強調真相並非如此。

多元模式治療 改善效果加成

該研究由美國印第安納大學伯明頓分校的臨床心理學專家帕特里克．奎因（Patrick Quinn）博士所主持，其透過檢核過動症患者使用健保給付的紀錄，企圖了解接受藥物治療與否和因酗酒、吸毒等物質濫用行為就醫情形的關聯。

研究人員在分析近300萬名青少年及成人過動症患者於2005至2014年內出入醫療院所的資料後發現，他們有規律服藥期間，男性出現物質濫用的風險明顯下降35%，女性則是31%，即使將可能的干擾因素（如社經地位、就醫方便性、病情嚴重程度等）納入考量，所得依然差不多。

研究者表示，以往文獻已確認藥物治療能減輕症狀，提升當事人的認知功能和家庭、社交關係。從長期作用來看，除能避免物質濫用，許多追蹤性的調查結果也顯示可以降低發生交通意外、自殺、犯罪的機會，服藥帶來的好處不容忽視。

過動症常用的藥物多少有些副作用（如失眠、食慾不振、想吐等），專家建議只要主動和醫師討論病情，調整服用的藥物類型、劑量和時間，狀況普遍能獲得解決。最重要的是，服藥應遵照醫囑進行，切勿隨意更改方式。

藥物雖非萬靈丹，但在醫師、家長共同的監督下，相信會是過動症治療的利器。

（作者為公職臨床心理師）