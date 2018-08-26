12年國教 社會領綱審完首輪

2018-08-26

外勞將改稱國際移工 並增「兒童人權公約」

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教社會領綱大致底定！教育部昨完成社會領綱首輪審查，確立未來各教育階段的歷史、地理、公民與社會等科目教學架構，如高中歷史不再教天朝史觀，改採主題式教學；昨更提案要求新增「兒童人權公約」，讓未來學子從課本中學習相關權益內涵。另課綱中需將「外勞」一詞改稱「國際移工」。

教育部表示，昨完成社會領綱首輪審查，但過去多場會議有不少提案，需要研修小組回頭修正文字，再送回大會進行第二輪審議，但第二輪僅能做文字修改，不會再提重大更動，因此，社會領綱可說是大致底定。而昨晚也通過藝術領綱，近期將正式發布，今日將針對綜合領域等進行第二輪審查。

昨課審大會學生代表廖浩翔關注學生權益，他表示，原先課綱草案中，提到學生權益、校園人權時，僅用憲法等相關法令，但卻沒提到國際兒童人權公約，因此提案要求補充，獲在場委員無異議通過。他認為除了學習相關內涵外，教師更能理解學生爭取權益時的背後精神，如爭取服儀解禁、校園民主等，可降低師生衝突、達彼此尊重。

課審委員李雅菁也說，兒童人權公約的內涵相當多，其實日前曾在審議學習重點時，通過提案增加國小生的表意權，還有拒絕歧視的權利等，如今在附錄添加更多內容，將來教科書編撰必依照附錄來增添，可使社會大眾更加關注兒童人權。