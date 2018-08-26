重大食安事件裁處 罰鍰差近30倍

2018-08-26

同樣竄改有效日期 最高罰1548萬、最低僅54萬

〔記者吳亮儀／台北報導〕近年食安事件頻傳，黑心業者層出不窮，前年公告新裁罰基準後，納入加權計算罰鍰方式，食品藥物管理署統整兩年來「重大」食安事件裁罰金額發現，同樣違法竄改食品有效日期，最高個案罰鍰一五四八萬元、最低僅五十四萬元，差距近卅倍。

消基會︰差距過大 易讓業者有僥倖心態

消基會認為，同樣都是重大食安事件，差距過大的罰鍰易讓業者有僥倖心態，加權數應該更嚴格。消基會董事長游開雄說，新規定上路後要定期檢討、嚇阻黑心業者。

食藥署統整過去二年各地衛生局開罰超過五十萬元以上食安事件十二起，以漁洋國際公司涉販賣過期四十三項水產品，新北市衛生局開罰一五四八萬元最高；政豐農產公司涉竄改有機商品有效日期，被罰五十四萬元，金額最少。

食藥署官員指出，前年公告新裁罰基準，以業者違規次數、資產條件、違規故意性和違規樣態等當裁量基準，加權後裁罰，較以往罰鍰更高。不過以往依食安法規定，雖然可處六萬元到兩億元罰鍰，但地方衛生局常以初犯為由罰最低六萬元，無法嚇阻黑心業者。食藥署副主任鄭維智說，新裁罰標準可依案情輕重讓罰鍰加倍，近兩年罰鍰金額為未修規定前五到十倍之多。

以漁洋國際販售逾期食品為例，雖第一次違規，但銷售金額高達四八○萬元、且屬故意違規，加權倍數達六倍，罰鍰金額為四十三（違規品項）×六倍×六萬（食安法罰款），共裁罰一五四八萬元。不過漁洋國際去年抗告成功，行政法院認定開罰依據有誤，撤銷一五四八萬元處分，新北市衛生局需另為適法處分。

消基會認為，抗告是權利，但裁罰嚇阻不能少，衛生局開罰要注意適法性，以免辛苦查出黑心食品案件卻功虧一簣。

食藥署長吳秀梅說，已經完成對違規食品廣告加重裁罰的新作法，將盡速檢討現行裁罰加權是否足夠，必要時會拉高加權比重。有些更重大的食安事件如雞蛋驗出芬普尼事件、鹹蛋黃驗出蘇丹色素事件等，因已進入司法偵辦，就未對此開罰。