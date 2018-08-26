謠言終結站》氣象研究經費被砍？ 科技部：科發基金回填未減少

2018-08-26

網傳：

明年度氣象學界的研究經費被砍掉，台灣颱風洪水研究中心也整個收掉。

查證：

科技部在大氣、永續及災防相關領域均以穩定持平的經費投入，今年度立法院統刪部分以科發基金回填，明年度經費行政院核定依比例需求增加，並無經費減少情形。

科技部配合立法院決議整併性質類似的中心，以發揮最大效益，因此將「國研院台灣颱風洪水研究中心」及「國家災害防救科技中心」整合，提升颱風洪水研究中心層級，強化國家災害防救體系研發推動、技術支援到落實應用的功能，發揮防災能量之綜效。整併時程訂於今年12月底完成。