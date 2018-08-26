登革熱病媒蚊 台中台南大不同 專家：白線斑蚊偏愛戶外 活動範圍大

2018-08-26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不同於南部，今年罕見在中北部爆發登革熱疫情，國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問、長榮大學名譽教授陳錦生指出，台北、台中的病媒蚊是白線斑蚊，偏向戶外活動，不同於南部是室內活動的埃及斑蚊。此次群聚感染均來自於菜園，活動範圍大加上近日大雨，防治困難，一開始就要控制，不然容易一發不可收拾。

陳錦生分析，今年疫情都集中於台北、台中，主要是中部以北近年很少發生登革熱，像台中上一次是一九九五年在東海大學發生十人群聚感染，二十年後未有新病例，民眾防疫知識不足、也容易輕忽。

近日大雨來襲 增加防治困難

陳錦生說，白線斑蚊偏向戶外活動，會在積水容器、樹洞或屋頂天溝的積水處產卵，一週就能變成蟲叮咬。許多菜園沒有灌溉水源，就用桶子接水儲存灌溉，成為孳生源，台中大里的開心農場就是如此成為熱源，病媒蚊指數達到最高的九級。

埃及斑蚊活動偏向室內，群聚源頭在跳蚤市場等室內環境，近年南部疫情大幅減少，就是民眾警覺性高，落實清除積水容器等孳生源，政府孳生源調查也徹底。

陳錦生強調，白線斑蚊一旦染上登革熱，終生就帶毒，可存活兩週至一個月，所以「一定要消滅蚊子」。近日大雨，噴藥被大雨沖刷，造成防治困難，且群聚感染來自於開心農場，種菜者卻散居於各區，所以須全市一起防治。

陳錦生說，台中疫情已知熱源在開心農場，集中火力噴藥消毒菜園及附近區域病媒蚊還來得及，噴藥可採速效型與殘留型雙管齊下，建議樹叢也要噴灑，樹洞要填補。而室內戶外只要有積水的容器都要清除，做好「巡、倒、清、刷」。