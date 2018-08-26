登革熱疫情燒 台中5天爆15例

2018-08-26

〔記者吳亮儀、蔡淑媛／綜合報導〕登革熱疫情延燒！疾病管制署昨公布新增七例本土登革熱病例；台中市一口氣增加六例、新北市則再添一例。其中台中一名四歲女童中鏢，是今年第一起兒童染登革熱案例。

最小個案年僅4歲

疾管署指出，台中市個案分別居住於大里區、南區及東區，患者有三女三男，年齡介於四歲到七十多歲；其中有四人在發病前曾有大里區東昇里「開心農場」以及周圍活動史或工作史。

目前台中六例病例中有五人住院、一人居家休養隔離。另兩名個案居住在大里區祥興里，雖不曾到開心農場、但曾在潛伏期內到距開心農場約一公里的大里區西榮里內新市場附近活動，研判屬同一波群聚感染，該群聚相關個案累計十三例。

對於四歲女童個案，台中市衛生局說明，住在南區的女童十八、十九日與媽媽一起到開心農場，隔天發燒就醫住院，媽媽則未發病。

另外，新北市新莊區第十九例個案是瓊林里六十多歲男性，是新莊區第十八例個案的同住家人，仍在醫院治療中。

台中市五天內傳出十五人感染，人數之多僅次於新北市十九人，台中市衛生局強調本週是阻斷疫情的關鍵期，針對個案住家及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、噴藥消毒及民眾衛教等防治工作。

今年國內共計四十例登革熱本土病例，除了新北、台中之外，台北市及嘉義縣各兩例、桃園市及高雄市各一例。

疾管署副署長羅一鈞提醒，近日中南部地區持續傳出淹水災情，民眾在雨後要仔細巡視家戶容器，將積水倒掉，刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或倒置，避免病媒蚊孳生。