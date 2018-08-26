農損逾3.6億 漁、畜產占近9成

2018-08-26

嘉縣自行統計 農損達4.2億

〔記者吳欣恬、楊心慧、曾迺強／綜合報導〕「一生心血都毀了！」嘉義縣朴子市聯信畜牧場負責人蔡爵男痛心地說，他養一萬頭豬，初估有數千頭被洪水沖走，還有豬隻溺斃。豪雨襲南台，農損嚴重，農委會統計，截至昨日下午五點，全台農損三億六九○三萬元，其中漁產損失一億六二七六萬元，畜產損失一億五○五五萬元。而根據嘉義縣昨晚最新統計，光該縣畜產損失就有兩億兩千多萬元、漁業損失也有一億六千多萬元，再加上農產損失，嘉義縣農損達四億兩千九百萬元。

根據農委會資料，台南市損失四九三一萬元、雲林縣一六七○萬元、高雄市九百萬元、屏東縣五九四萬元。農委會說，其他縣市待淹水退後，陸續提報損失，總金額還會增加。

雲嘉南高屏 受理現金救助申請

農委會昨日已依「農業天然災害救助辦法」公告嘉義縣、台南市、雲林縣、高雄市及屏東縣等五縣市為辦理現金救助及低利貸款地區，今天起至九月四日，受理受災農民申請現金救助及低利貸款。

豬隻列為天然災害現金救助情況比較罕見，不分大小，肉豬每頭一千元、種豬每頭兩千五百元。畜牧處表示，今年五月份盤點國內毛豬頭數為五三九．七萬頭，每日毛豬交易頭數約兩萬兩千至兩萬三千頭，此次受災不致影響供應。

漁產損失則全在嘉義縣，包括義竹鄉吳郭魚、虱目魚及金目鱸，布袋鎮虱目魚，東石鄉鰻魚和吳郭魚，損失金額破千萬。

為防止死亡畜禽造成衛生及疾病問題，農委會已洽請國防部協助處理死亡畜禽，防檢局也成立工作小組，協助地方處理死廢畜禽清運、化製等，並加強消毒工作。

昨日台北果菜市場蔬菜平均交易價每公斤四十元，比前一日卅四．四元，上漲十六．三％。空心菜漲至六十六元，漲幅六十五％；大白菜漲至四十元，漲幅一五○％。農糧署指出，昨蔬菜價格上漲主因為豪雨影響中南部的部分蔬菜產區，且今、明兩日中元節後休市，承銷人備貨增加所致，目前價格仍屬合理範圍。

這次豪雨除高雄梓官、嘉義新港及雲林二崙、西螺部分短期葉菜受損，夏季高冷地區的高麗菜、宜蘭青蔥，及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾無受損，可正常供應。