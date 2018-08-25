《謠言終結站》眼藥水需點滿整眼？ 食藥署：不用

2018-08-25

記者吳亮儀／台北報導

不少人點眼藥水時，感覺只有滴了半滴到眼睛裡，而會再多點幾滴，但食品藥物管理署說：「不需要！」

食藥署表示，一般眼藥水「一滴」的份量足足是眼睛可容納最大量的5-10倍，因此滴眼藥時，感覺眼藥水流出眼睛，跑到臉頰是正常的現象，不必因此懷疑眼藥是否沒有點入眼睛，而又再多點了好幾滴眼藥。

點藥4技巧確保藥效

食藥署建議，可以利用以下的小技巧，以確保點入的藥水有效，1.若眼藥水為懸浮液，請先充分搖勻；2.將眼睛周圍的分泌物清除乾淨；3.以食指輕輕將下眼瞼往下拉，將眼藥水滴入眼白與下眼瞼間；4.滴藥後輕閉眼1-2分鐘，並輕輕轉動眼球，可用手指輕壓鼻樑處（眼角內側），避免藥液漏出到鼻淚管，因此降低藥效。

食藥署提醒民眾，若連續使用眼藥水3天，症狀仍未改善、或是更惡化，建議請醫師協助確認病因，並且給予適當的藥品或協助，切勿自行任意購買眼藥水使用。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌強調，對一般成人來說，一滴眼藥水有確實滴到眼睛內的話就絕對足夠、多滴也是浪費，不過，家長幫小孩點眼藥水時，孩子有可能因不熟悉滴眼藥水，在藥水還沒滴到眼睛時就閉眼，以致眼藥水沒有真正滴到眼睛內，就有可能需要補點眼藥水。

有人會認為眼藥水冰在冰箱內保存效果好，點眼藥水時很舒服，但吳佩昌說，一些如青光眼、抗生素眼藥水可能需要放冰箱保存，但其它眼藥水幾乎只要正常室溫存放即可，民眾不妨看藥品上標示的保存方法適當存放。