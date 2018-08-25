思覺失調症 每月打1「針」免吃藥

2018-08-25

文／劉亞平

阿雄（化名）罹患思覺失調症（以往稱為精神分裂病）多年，藥物治療吃吃停停，症狀也就起起伏伏。每當他停藥時，幻聽就變得很大聲，次數增多，只要一吃藥，幻聽明顯改善，這時他又會想試試看停藥會怎樣，結果都是以症狀復發收場。

解決不規則服藥問題

讓他不想規則服藥的原因是，不想被人看到帶一堆藥及吃藥的樣子，怕別人問起他的病情。

不同於一般內、外科疾病，精神疾病患者大多難以接受自己生病這個事實，也就是缺乏病識感，而病識感正是治療成效的關鍵。必須了解自己真的生病了，才能接受每天按時服藥這件事，病情也才能穩定。

病友阿雄的例子，也說明了精神疾患所衍生的社會污名化或標籤效應，在現今社會中仍相當普遍，造成病友們沉重的心理負擔。

每一次的服藥行為，病友常當成是一次標籤的強化，進而加重自我貶抑，若服用藥物的種類與次數較多，病友除了得隨時提醒自己又要服藥了，甚至服藥時，需要找尋能避開別人眼光的時機，種種不便極易導致漏服，使得藥物在血中濃度不穩定，最後當然導致症狀惡化。

以上臨床觀察在一些重大的精神疾病病友身上尤為明顯，造成後果自然更為嚴重。

目前醫學研究顯示，像思覺失調症這一類會出現精神病症狀（如幻聽、妄想）的病友，原因千絲萬縷，但在病程中，大腦神經傳達訊息的紊亂與異常已是共識，藥物介入的目的即在於減緩或矯治這種異常的繼續惡化，停藥自然導致症狀加重，也反映了大腦功能的進一步衰敗，嚴重性非同小可。

減少病友的服藥份量與次數，且能達到一定療效，是科學一直努力的方向。上個世紀末已開始研發精神病患的長效針劑，從最早的2週、3週一針，但目前已經可以做到讓藥效持續1個月，甚至3個月，而進入身體的總量是口服藥物一半即可，因為是肌肉注射後，緩慢且穩定的釋放，比較不會出現口服藥物在血中濃度高低起伏的現象。長效針劑以更少的藥量，更有效地控制了症狀。

不想吃藥是人性，非得吃藥是現實，醫學必須兼顧人性與現實。阿雄現在每個月接受1次長效針的施打，幻聽干擾明顯減少，人際互動的戒心與矛盾也緩和了許多，對於他的困境與糾結，科學幫了大忙！

（作者為振興醫院精神醫學部老年精神科主任）