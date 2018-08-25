台大遴委會 又1遴委辭職

2018-08-25

社科院代表黃長玲 出國進修1年

〔記者吳柏軒、鍾麗華／台北報導〕台灣大學校長遴選紛擾至今，但遴選委員卻漸漸流失，繼遴委沈冠伶辭職後，社科院代表、政治系教授黃長玲昨也發出辭職信，指將出國進修一年，需辭去遴委職務，因遴委會未解散，需謹守倫理不發表個人意見；黃的空缺待校方依人事規則來遞補。

黃長玲：遺憾校長遴選爭議至今未解

本報記者昨電訪黃長玲求證，黃表明不便對媒體發表意見。但本報獨家取得黃長玲的辭職信，黃遺憾爭議至今未解，自認有負同仁所託，因即將出國進修一年，因此決定辭去遴委職務。

台大校長遴選委員會於今年一月選出下任校長、財金系教授管中閔，但後續爆發利益迴避、資訊揭露、學術倫理、赴中兼職等多項疑義，教育部認定遴選有瑕疵要求重啟，遴委會未退讓，台大提出訴願。

先前台大法律系教授沈冠伶因遴選委員會拒絕重選校長，因而辭掉遴委職務，其空缺改由王皇玉替補；前學生會長林彥廷因任期已滿，改換新任會長吳奕柔接手，如今黃長玲也辭職；台大教授指出，校長遴選爭議未解，目前遴委會已和最初組織不同，質疑如接任空缺的新遴委未實際參與先前遴選工作，如何能替遴選決議背書？遴委會應重啟會議討論，甚至早該解散以免更多爭議與亂象。

此外，監委高涌誠與張武修調查台大校長遴選案，日前糾正台大與教育部。調查過程中，監委向台大調閱管中閔「校長被推薦候選人資料表」，「專兼任」欄位是空白的，但推薦表有管中閔的親筆簽名。監院人士透露，這張表格是台大經濟系教授王泓仁填寫的，他是管的推薦人之一，管的推薦人有二、三十名，確定沒有前總統馬英九，這份推薦表格被台大列為「密件」。

監院人士表示，重點不在於誰填寫推薦表，而是管中閔在推薦表上親自簽名。大學校長遴選與其說是「他薦」，其實可說是「自薦」，只是大家都在惺惺作態而已。