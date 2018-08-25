她有3個名字 花2年正名認祖歸宗

2018-08-25

母未婚生子假報戶口 48歲才拿到「真實」身分證

〔記者蔡淑媛／台中報導〕四十八歲的廖恩華身世曲折離奇，因母親未婚生子假報戶口後，又改兩次姓名，身分證父母欄是從未見過的陌生人，以別人的身分生活，兩年前為了正名，不但要對生母和假父母提告，還經歷驗ＤＮＡ、尋人等辛苦複雜的司法程序，今年七月終於認祖歸宗，開心找回真實的自己，領到真正的身分證。

「今年終於可以過自己生日」

她從假報戶口的「林艷華」，再被生父收養改為「劉凱華」，現在終於正名為「廖恩華」，從母姓。從未過生日的她笑說：「今年終於可以過自己的生日了！」長期對她歉疚的媽媽也欣慰回應：「終於找回女兒了！」

廖恩華身世與正名過程錯綜複雜，媽媽與爸爸相差二十多歲，未婚生子，因家庭保守，沒結婚也不敢報戶口，直到她要讀小學，才以朋友林姓夫妻同齡早么女兒的出生證明報戶口頂替，再被劉姓生父收養，雖與生父母同住，法律卻是別人女兒。

身分證父母欄是陌生人

廖恩華國中時，生父病逝，因當年報戶口時，戶政人員手抄謄寫戶籍缺漏，身分證父母欄竟變成林姓夫妻，入學、考試、就業、就醫等必須填寫身分資料時，飽受異樣眼光，多年來被迫說謊，後來胞妹出生能在法律擁有真正的父母親，自己卻與媽媽在法律上毫無關連，覺得自卑痛苦。

兩年前，廖恩華拿著出生證明和身分證到中市北屯區戶政所要為自己正名，才發現困難重重，回復正確戶籍得透過司法程序，由於生母和假父母涉偽造文書，即使已逾十年法律追溯期仍得提告補程序，還要驗ＤＮＡ確認親子關係，但假父母早已過世，且雙方從未來往，她向戶政所求助並寫信給對方子女，對方的長子回覆答應驗ＤＮＡ。

2年跑司法程序 變更戶政資料

歷經兩年冗長司法過程，廖恩華自己寫訴狀，多次出庭、駁回、補件，真假父母的偽造文書不起訴，ＤＮＡ也確定親子關係，終於在今年六月法院判決與生母的親子關係存在，到戶政所更正出生別、親子關係、終止收養等逾十項變更項目，終於拿到自己真實的身分證，過程千辛萬苦。

北屯區戶政所主任鄭鳳秋說，以前僅有晚報戶口要求更正生日，但現在出生證明有電腦連線通報，以假出生證明報戶口幾乎不可能，看到廖小姐能有如此毅力為自己正名，為她感到喜悅。