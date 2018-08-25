台鐵今天全線恢復正常

2018-08-25

昨南下自強號只能至嘉義、莒光號至彰化

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到熱帶性低氣壓影響，中南部豪雨不斷，台鐵西部幹線昨天南下列車只能行駛至嘉義站，北上列車只能行駛至台南市隆田站。台鐵局昨晚宣布，今天全線各級列車（含各支線）可正常行駛。省道方面，昨日最多有廿一條路段封閉、兩百二十四條客運路線受影響。國內線及國際線航空共七十五航班受影響，海運則有十二條航線停駛五十七航次。

台鐵南靖站至林鳳營間的八掌溪橋、溫厝廍溪橋，昨水位高漲，全日西部幹線對號列車，南下自強號只行駛至嘉義站、莒光號行駛至彰化站；屏東—台南不開對號列車，北上自強號改由嘉義站發車、莒光號由彰化站發車。區間車北部、中部均正常行駛，南下行駛至台南新營站，北上行駛至台南隆田站；其餘路段均正常行駛。

台鐵局表示，因受豪雨影響，列車停駛、無法或來不及搭乘，乘客可於乘車日起一年內辦理退票。中途下車旅客，可退還未乘區間票款；若中途折返回起程站，將退還全票款；改乘較低等級列車者退還差額。

公路省道方面，昨日傍晚五點，尚有台一線民雄路段、八掌溪橋、急水溪橋，台十八線太保路段、台二十一線草坪頭至塔塔加、台八十二線水上鄉中和交流道西行下嘉一七五線匝道出口等，共六處路段預警性封閉。台十七線嗂仔口路段、台十九線新吉路段、台十九甲線麻豆溪美路、台十九甲線岡山區嘉興路、台二十八線田寮路段等五處淹水封閉。

航港局表示，今日預計有四航線會有船班停航，包含基隆—馬祖停航一艘次、開航一航次；後壁湖—蘭嶼停航兩艘次、開航六航次；布袋—馬公、布袋—龍門尖山兩航線均全部停航。