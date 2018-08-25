深夜宣布停班課 林佳龍：不跟大自然對賭

2018-08-25

〔記者許國楨、黃鐘山、陳鳳麗、張協昇、湯世名、邱芷柔／綜合報導〕熱帶低壓雨勢昨天從南部緩慢向中部移動，但台中、彰化、南投宣布是否上班上課不同調，拖到深夜、凌晨才公布，許多民眾抱怨不知情，上班的、上學的都白跑一趟。台中市長林佳龍昨日則強調：「人不是神，不跟大自然對賭！」以最壞劇本來想定，做最好的應變。

資料預估中部有較強風雨 移動中減緩

台中前晚十一時才宣布停班課、彰化昨晨零時宣布，南投縣更晚，昨晨零時三十分才宣布停班課。不過，台中市昨天風雨並不大，放假被罵翻了。中央氣象局預報員李孟軒解釋，根據資料預估中部地區確實有較強風雨，只是熱帶低壓在移動過程中，整體強度減弱。

台中市長林佳龍表示，此次熱帶低壓移動速度比各氣象單位預期還要緩慢，可能集中降下大雨的區域難以預知，市府防災應變「不跟大自然對賭」，即使決策可能會被批評，他也需承擔起責任。

彰化縣政府人事處長張正一表示，台中市宣布停班課前曾知會過彰化，彰化也有與南投聯繫，完全根據氣象局發布平均雨量數值來考量上班上課與否，沒有外傳選舉考量。

南投縣前晚原宣布昨天要上班上課，昨晨零時三十分改宣布停班課，比台中市晚了一個半小時，是中部最晚宣布停班課的縣市，也引民怨。南投縣長林明溱說，過去台中市要宣布停班課會先通知彰投，前日卻未知會，中彰投是共同生活圈，希望未來能更密切聯繫。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，宣布停班課時有同步通知彰投兩縣，日後會加強通報機制，避免時間落差。

而屏東縣昨天正常上班上課，也引起民眾反彈，因為縣內有多處低窪地區傳出淹水災情、部分路段嚴重積水，屏東縣長潘孟安臉書被灌爆，民眾直呼：「路都不通怎麼上班上課？」