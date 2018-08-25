排水系統有極限 難擋極端氣候

2018-08-25

中南部暴雨比日本關西百年水災雨勢大

〔記者楊綿傑、黃佩君、林菁樺、簡惠茹／綜合報導〕「豪雨炸彈」襲擊南台灣，未成颱的熱帶性低氣壓竟讓南台灣豪雨成災。經濟部長沈榮津昨表示，本次南部雨勢相較日本關西百年水災「有過之而無不及」，「目前都市的排水系統設計有其極限」，但暴雨後退水的速度明顯較以往更快。

經濟部次長曾文生說明，日本關西水災十二個小時內降下四百卅三毫米、台灣此次降三八二毫米，南部包括林園、前鎮及美濃等，時雨量都超過一百毫米，但台日致災狀況有一定程度差距。近年中央政府陸續投入大量治水工程預算，水利系統主幹道加強，的確對台灣城市韌性有一定程度提升。

逕流分擔出流管制 未來治水重點

水利署長賴建信說，未來治水規劃除力行流域綜合治理，逕流分擔出流管制也是重要規劃方向。這次這麼多處積淹水，是因為降雨強度超過道路設計標準，也超過區域排水設計標準，如果有更多滯洪池，降雨影響會再降低一點。水利署發言人王藝峰也指出，治水工程推動部分，經費仍將重點投入區域排水及市區下水道治理。

比八七水災 停留更久、雨量更大

天氣風險公司總經理彭啟明說明，這次熱帶低壓降雨類似五十九年前的八七水災，當年也是吹偏西南風，熱帶低壓因缺乏導引氣流行進緩慢，不同的是這波熱帶低壓停留時間更久、雨量更大。

至於外界質疑南台灣淹水災情，是南部地區治水破功，彭啟明認為，遇到如此極端降雨，再好再貴的建設都未必能夠抵擋，應從天災中學習如何因應淹水狀況、災後如何迅速復原。「說治水無效比較屬於政治口水，畢竟治水的經費藍綠都有使用。」

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮分析，這次降下這麼多雨，主要有兩個原因，分別是台灣附近環境不穩定，以及熱低壓行進速度較慢，因熱低壓本身有很多雨帶在其中加上走得慢，許多對流胞在同一個地方一直出現，才會形成這種不輸颱風的降雨。

前內政部長李鴻源昨指出，台灣過去治水方向太迷信工程手段，治水概念都放在「堤防」，可是一旦防線被突破，整個城市就會癱瘓，現在歐洲人、荷蘭人在談「為了失敗而設計」，概念是說工程一定會失敗，但萬一不幸失敗的話，還是要能維持城市基本機能，這要從都市設計的角度來規劃，也可以跟防災型都更、都市計畫綁在一起來看。