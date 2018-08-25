雨彈連2天轟炸 雲嘉南泡水

熱低壓龜速 總雨量上修破千 災民嘆如八八風災
〔記者楊金城、洪瑞琴、林宜樟、王善嬿、黃淑莉、邱芷柔、鄭琪芳／綜合報導〕熱帶性低氣壓挾帶暴雨席捲中、南台，雲嘉南多處鄉鎮泡在水裡，台南慘兮兮，有逾半行政區街道淹水，嘉義縣和屏東傳出嚴重禽損和農損災情。
熱低壓行進緩慢、雨量又大，中央氣象局昨上修總預估雨量，中彰投雲嘉、南部的平地、山區從八百毫米上修到一千一百毫米。
一夜強降雨，台南市全市卅七區「超過一半」有淹水情形，以鹽水和麻豆淹水災情最嚴重，鹽水區住家淹水超過十公分約有三千戶，好不容易水退的安南區又淹水。台南民眾哀嘆，災情好比八八風災再現。
有位八旬蘇姓老翁獨自住在安南區平房，廿四日一早被發現倒臥積水中死亡，檢察官相驗後認為應是生前因疾病發作，暈倒後被積水溺斃。
鹽水坔頭港的九天風火院因位在急水溪堤防內行水區，被暴漲溪水滅頂，只露出廟頂；延平郡王祠內一棵登錄南市珍貴老樹南洋櫻，樹齡六十年以上，樹圍一．九公尺，難抵強雨遭擊倒。
嘉縣雞豬與虱目魚 損失慘重
嘉義縣二十三日至昨天傍晚最高累積雨量超過八百毫米，海區鄉鎮市汪洋一片，全縣豬隻損失四千四百多頭，雞超過四十萬隻，鵝六千多隻，火雞一千七百多隻，民雄鄉菁埔村一處養豬場就有四百頭豬不幸溺斃，嘉義縣養豬事業發展協會理事長張豐欣的豬隻也受創慘重，農損初報約二億五千萬元，以畜產業一億五千四百多萬元最高，養殖水產損失近九千萬元，其中虱目魚損失四千三百多萬元最為嚴重，預估在天晴勘災後，農損總金額還會增加。
淹水最嚴重的布袋鎮岑海里內有布袋魚市場、三星級飯店布袋文創Hotel、夢想家飯店及知名景點高跟鞋教堂，路上水深過腰，居民進出困難，欲哭無淚，嘆說「岑海里變沉海裡」。
雲林長照中心 急撤50多位老人
雲林縣口湖、水林及大埤等地經連續好幾小時大雨狂炸，口湖台子村、水林蔦松及大埤西鎮、興安及北鎮等地淹水及膝，道路與稻田汪洋一片。村民說，「一、二十年沒看過這麼大的雨，像是用倒的。」斗南恩惠老人長期照顧中心地勢低窪又緊鄰石牛溪，溪水暴漲達一級警戒，昨晚預防性撤離五十多位住民。
連續兩天大雨轟炸南台，屏東縣三地門鄉四十八小時累積雨量七百毫米，大雨重創屏東地區小黃瓜、西瓜、火龍果、絲瓜、苦瓜、茄子等瓜果類農作，約六成受影響，初步統計，全縣農損金額達兩百七十七萬三千元。
財政部表示，災害損失可抵減綜所稅、營所稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅等，民眾及企業可保存相關證據，申請稅捐減免。納稅人可於上班時間撥打國稅局免費服務專線0800-000-321、地方稅稽徵機關免費服務專線0800-086-969。