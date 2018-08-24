息肉樣子宮內膜異位 未婚女險切除子宮

2018-08-24

記者吳欣恬／台北報導

25歲的許小姐經期時常下腹悶痛，需靠止痛藥緩解。3年前因下腹部劇痛就醫，檢查疑似惡性腫瘤，須切除子宮和卵巢。她轉往國泰醫院尋求第二意見，發現為良性罕見的「息肉樣子宮內膜異位症」，讓未婚的她得以保住子宮、卵巢及輸卵管。

國泰綜合醫院婦產科醫師蔡亞倫表示，「息肉樣子宮內膜異位症」為一種罕見息肉樣良性腫瘤，屬於非典型「子宮內膜異位症」，腫瘤邊緣呈現不規則形狀，類似子宮內膜息肉，但外觀又與惡性的腺肉瘤或子宮內膜基質惡性肉瘤相似。

罕見良性腫瘤

蔡亞倫指出，「子宮內膜異位症」是指原本位於子宮內膜的組織，異位到子宮以外的地方。國內約有6%-10%的女性深受困擾，好發於30-40歲女性，致病機轉及分子機制尚未明確，較可能與經血逆流、免疫及基因等因素有關。像許小姐會罹患罕見的「息肉樣子宮內膜異位症」，可能與長期經痛及基因有關。

蔡亞倫說，「息肉樣子宮內膜異位症」患者平均年齡為52.5歲，最常發現在大腸及卵巢表面上，也可能生長在子宮漿膜、子宮頸、陰道、輸尿管、輸卵管、大網膜及骨盆腔其他軟組織表面。臨床症狀包含經痛、性交疼痛、慢性骨盆腔疼痛及不孕。

國泰綜合醫院婦產科醫師黃家彥也提醒，經痛有分原發性及續發性經痛，原發性經痛是指無明顯病因的經痛，而續發性經痛有可能是子宮內膜異位症、卵巢腫瘤、子宮肌瘤或肌腺症等疾病所造成，建議前往大醫院詳查病因，以對症正確治療。