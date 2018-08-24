牙齒酸痛 竟是偏頭痛惡搞

2018-08-24

記者林惠琴／台北報導

50歲的周小姐約5、6年前搭乘雲霄飛車後，頭暈、頭痛症狀加劇，甚至蔓延至牙齒，原來是偏頭痛惹禍！

周小姐從小就有頭暈問題，一直以為是眩暈症狀，後來搭乘雲霄飛車、狀況惡化，連牙齒都痛不停，拔牙、根管治療全部做完，仍然感覺疼痛，結果竟然確診偏頭痛。

周小姐屬於頑固型偏頭痛患者，每次發病前會看見閃光、流星，發作從太陽穴、牙齒顳顎關節、後頸部到肩膀疼痛，經常覺得身體不是自己的，往往要躺在床上3-4小時，尤其遇上下雨、變冷等天氣變化，更是容易發生；原先藥物療效有限，所幸接受注射肉毒桿菌療法後，已改善不少。

新光醫院整形外科醫師陳柵君表示，目前國內粗估有150萬人承受偏頭痛之苦，引起原因可能與三叉神經、下視丘等生物訊號異常有關，也可能是體質、飲食、生活壓力、工作型態、女生生理期或睡眠等因素干擾所致。

陳柵君說明，偏頭痛常見疼痛部位會出現在太陽穴、眉心、髮際、後頸或頭皮，嚴重者甚至進一步延伸為牙齒酸痛，但如同周小姐一樣偏頭痛合併牙齒痛的病例並不常見。

陳柵君指出，國內粗估有150萬名偏頭痛患者，其中約30萬名發展成慢性偏頭痛，屬於頑固型頭痛，部分病人無法接受適當的預防性治療，或是治療效果不佳，有些病人甚至一天要吃上40顆藥才能夠緩解症狀，嚴重影響工作與生活。

治療偏頭痛除了可尋求預防、止痛藥物治療外，整形外科也可以提供注射肉毒桿菌療法，透過抑制臉部表面的周邊感覺神經將訊息傳入大腦，或是抑制活動度高的肌肉，均有助於緩解頭痛症狀。

新光醫院整形外科至今已治療上百名慢性偏頭痛患者，陳柵君提醒，若是長期頭痛，且使用各種藥物均成效有限，可進一步檢查或與醫師討論適合的療程，以找回應有的生活品質。