脊椎內幫浦手術 腦麻兒開心重生

2018-08-24

記者歐素美／台中報導

12歲的田小弟住在台東，因罹患高張力腦性麻痺，全身扭曲、食不下嚥，媽媽帶著他四處求醫，7年前，終於找到台中慈濟醫院復健科主任蔡森蔚耐心診治；3年前並在慈濟基金會補助下，接受脊椎內幫浦手術，改善全身扭曲、食不下嚥等病況，還能靜下來上學唸書，讓田媽媽笑說：「一切辛苦、堅持都是值得的。」

田小弟是早產兒，6個月大即診斷出罹患腦性麻痺，媽媽帶著他四處求醫，直到7年前遇到蔡森蔚醫師，讓治療出現轉機，即使每次都要搭乘4種交通工具跋涉360公里到台中就醫，也不覺得辛苦。

蔡森蔚表示，高張力腦性麻痺患者因全身肌肉強力收縮，以致會出現全身扭曲、不停抖動或髖關節脫臼，腳踝慢慢變硬、手變形伸不直等症狀。

田小弟嚴重時，嘴巴會冒泡、吃東西就吐，常常1天只吃1餐。到學校上課，坐不到1小時就因全身痠痛要回家，1天要吞上6、70顆肌肉鬆弛劑、安眠藥及注射肉毒桿菌。

蔡森蔚表示，因田小弟服用的肌肉鬆弛劑、安眠藥等已吃到極限，再吃恐有呼吸抑制等危險，因此慈濟基金會3年前補助他接受脊椎內幫浦手術。

台中慈濟醫院神經外科醫師江培業表示，脊椎內幫浦手術是在腹部皮下植入加藥的幫浦，再將導管穿入胸椎第8節給藥，劑量是口服藥效果的200-300倍，效果好，但每2-3個月需回診補充藥劑，約7-8年即需更換新的幫浦；脊椎內幫浦手術及藥物，健保不給付，每次手術費用約45萬元、每月藥費也需約1萬元。

奔波360公里求醫 「小螃蟹」變「小勇士」

田小弟接受手術後，症狀改善，他說：「最開心的事是可以吃下很多東西。」他喜歡棒球，台中慈濟醫院醫護人員昨天特別贈送氣球花、陳偉殷的一卡通及佩佩豬蛋糕給他，他十分開心，笑稱效法陳偉殷「永不放棄」，已從嘴巴冒泡的「小螃蟹」變成「小勇士」。

田媽媽說，田小弟10歲時，身高110公分，體重只有20多公斤，手術後體重已增加到38公斤。現在到學校上課一整天也沒問題，並完成全家搭機到香港迪士尼樂園旅遊的願望。