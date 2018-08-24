主動脈剝離如千層派 低溫胸腹手術保命

2018-08-24

記者蔡淑媛／台中報導

69歲的陳姓貿易商罹患主動脈剝離並形成動脈瘤，但他沒有遵照醫囑規則服藥，以致二度剝離住院。今年5月動脈瘤大到近7公分，隨時會破裂死亡，血管剝離有如千層派且長達80公分，所幸接受複雜性手術，以全身低體溫、心跳停止、全身無血液的狀態，切除動脈瘤、置換人工血管，保住性命；昨天回院與醫護人員切蛋糕慶重生。

台中榮總心臟外科醫師蔡忠霖說，主動脈剝離的危險因子有高血壓、血管脆弱及抽菸。當主動脈長期被血流衝擊，就會造成血管內膜破洞，形成假腔，一旦破裂，致死率高達9成，手術存活率約7成，但是陳先生的主動脈剝離更嚴重，內膜也形成無數個破洞，無法使用一般的微創動脈支架手術，必須開胸腹手術且難度高。

蔡忠霖說，陳先生從主動脈弓一直剝離到腹主動脈，且剝離好幾層，形成巨大動脈瘤，左肺沾黏嚴重，手術時易傷肺，造成呼吸衰竭，而且脊髓血流也容易灌流不足，造成下半身癱瘓，另外，保護腦血管也是難題。

蔡忠霖與醫療團隊進行「多次剝離胸主動脈複雜性手術」，先穿刺引流脊髓液，術中能讓脊髓血液升壓灌流，保護脊髓血管。手術時，仔細剝離肺部沾黏的血管就耗費1個半小時，之後以16℃到18℃的低溫，讓全身沒有血流，以減緩身體運作，這時再與時間賽跑，切除動脈瘤、置換35公分長的人工血管，縫合主動脈弓，手術罕見及複雜，耗時超過16小時。

切除動脈瘤 置換人工血管

陳先生說，5年前因為胸背痛發現主動脈剝離，長出4.5公分大的動脈瘤，住院近1個月用藥治療後，必須服降血壓藥，卻不規則吃藥，2年前惡化再度住院，還是不按時吃藥，最後一次嚴重到開刀，這次保住性命，走路活動都沒問題，感謝醫師救命，以後一定會愛惜生命，聽醫囑服藥。

蔡忠霖表示，這類主動脈剝離患者因胸背痛不明顯，容易忽略，提醒有胸背痛症狀一定要就醫，確診後，一定要規則服藥。