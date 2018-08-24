全國首例 幼園家長公投要老師走人

2018-08-24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼鄉池東國小昨日舉行全國首例，針對幼兒園王姓教師是否可返回校園服務？進行「公投」。投票結果，家長以15比1壓倒性票數，反對王姓教師繼續任教。針對投票結果學校表示尊重，教育處則表示，將持續溝通協調。

家長會控教學不力又體罰 要求調職

池東國小家長會上週三前往澎湖縣長室陳情，認為幼兒園王姓教師教學不力、親師溝通不良及有體罰等情事，希望調離不適任教師。教育處曾以行政調動方式，徵詢王姓教師是否願意借調教育處，但遭其拒絕。因教師法保障其工作權，調動必須尊重其意願；家長委員會昨日舉行「公投」，題目為「是否讓幼兒園王老師繼續返回校園任教？」18位幼兒園家長有16位出席投票，投票結果1票贊成、15票反對。

池東國小校長翁清課表示，尊重公投結果，認為是和平理性訴求，為民主典範，家長與學校為合作夥伴，共創雙贏及友善校園，將關注學童最大利益，遵從上級督導依法行政。家長代表楊曉芸則表示，此次公投是王老師自行提出，透過公平、公正及公開的方式，真實呈現事實。

「未審先判」 老師拒調職

王姓老師則表示，事前不知道家長要舉行投票，更堅決反對未審先判，在調查尚未有結果之前，不應該要求她先調教育處。她也曾向校方及教育處要求了解連署陳情資料及內容，但都未有正面答覆，因此她要求所有家長齊聚一堂，能針對問題進行面對面溝通，不料家長委員會卻搞出投票這一套，相當令人不解。

針對此次公投，教育處副處長莊華州表示，家長會指稱的體罰，已由學校組成調查小組釐清；而教學不力、親師溝通不良等，依照處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項，將組成專審會調查，並送交委員會，最後由學校組成教評會決定續聘或解聘，約需時3至4個月，不符合家長要求老師開學後立即走人的期望，因此將持續溝通協調。