口水篩檢晚期肺癌 準確率逾9成

2018-08-24

一、二期肺癌 準確率6成

〔記者劉婉君／台南報導〕奈米科技應用於生醫領域，未來口水也能做癌症篩檢。成功大學「奈米醫學研究中心」與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，研發利用唾液檢體偵測肺癌的奈米生物晶片，對晚期診斷的準確率逾9成，目前已在美、中、台三地進行臨床研究。

成功大學「奈米醫學研究中心」於教育部5年2億元經費補助下成立，昨揭牌，中心主任也是成大醫學院教授蘇五洲表示，奈米技術可應用在診斷與治療上，肺腺癌在所有癌症中占55至60％，其中又有一半是因為表皮生長因子突變，傳統的低劑量電腦斷層篩檢，終究還是放射線，有輻射影響；而藉由奈米技術，受檢者含著唾液收集器，只要一點口水，就能檢測是否有突變基因，三、四期的診斷準確率逾9成，一、二期也有6成，成本較低，未來可用在肺癌普篩。

監控抗藥性 掌握換藥時機

中心企劃組長黃偉倫說，肺腺癌被診斷時通常已是後期，常抽血或切片對患者都是負擔，奈米技術檢測口水中的DNA，不只可以知道有無突變的基因進行診斷，也可以長期監控患者是否對標靶治療藥物產生抗藥性，可掌握換藥時機。目前正在取得臨床檢測前的主管機關認證。

另外，成功大學奈米醫學研究中心也與台達電合作，正在開發可以用於醫療、食品添加劑等物質檢測的奈米試紙。

在治療方面，蘇五洲指出，經由奈米可以使局部放射性治療更能在準確的位置進行，目前在動物實驗上效果不錯。奈米也有助於心血管疾病治療，使局部血流改變、增加其他細胞活性，幫助血管增生與傷口癒合。

成功大學奈米醫學研究中心宣布，12月8日將成立第一個奈米生醫聯盟，結合產官學研，建立交流平台。