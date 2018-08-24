黑心油案 郭烈成更審判19年4月

2018-08-24

〔記者鮑建信／高雄報導〕地下油行業者郭烈成（現改名郭盈志）及員工施閔毓被控販售黑心油給「強冠公司」案，高雄高分院昨天更一審宣判，郭觸犯幫助違反食安法等八個罪，共判處十九年四個月，但未定執行刑，至於施則處徒刑一年八個月，可上訴。

郭因另涉槍砲案，被屏東地院判刑三年六個月，他不服上訴高雄高分院後，又撤銷上訴，目前在屏東地院服刑。

地下油行業者郭烈成及員工施閔毓涉嫌收購動物飼料用油、餿水油、皮革油，煉製成劣質油品，賣給強冠製成「全統香豬油」後，販售給全台二八五家下游廠商，初估不法獲利超過四千萬元。

二○一五年七月間，屏東地院依詐欺、違反食安法等罪，判處郭烈成十二年、員工施閔毓八年，兩人不服上訴，高雄高分院更一審昨宣判，認定郭觸犯幫助違反食安法六罪及幫助加重詐欺取財兩罪，前者分處徒刑兩年至兩年八個月不等，後者處兩年七個月和兩年九個月徒刑，總計十九年四個月，但未定執行刑，犯罪所得六五○萬沒收。

合議庭法官指出，郭為謀取不法利益，將含一般飼料用油、豬皮革油等品質低劣、不可供人食用的油品，出售予強冠公司後製造，假冒食用豬油出售，犯罪情狀惡劣。

至於強冠公司董事長葉文祥因餿油案，被最高法院重判廿二年定讞，曾一度喝清潔劑輕生，去年九月底出院後，經屏東地檢署評估其身心狀況回穩，已直接送往屏監服刑。

屏檢為防止強冠及葉文祥等人脫產，檢方已查扣相關銀行帳戶存款，強冠北部三筆土地、一棟建物，已法拍三千八百多萬元；南部十二筆土地、十四棟建物，將依法處置。