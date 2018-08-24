華航機師 暫不發動實質罷工

2018-08-24

〔記者陳宜加、劉力仁／台北報導〕華航、長榮機師罷工危機漸露轉機，兩航各歷經三次勞資協商後，均已取得部分進展。桃園市機師職業工會昨天宣布，華航方面已達初步共識，暫不發動實質罷工；長榮方面待資方廿七日前提出具體方案並進行下次協商，視狀況決定罷工否，兩航機師將不會一起行動。

機師工會常務理事陳祥麟說，長榮將視下次協商狀況而定，華航會談狀況相較稍好，已有初步共識，包括ＦＯＱＡ（飛行操作監控系）、勞動條件變更等，但須於後續協商中追認相關細節。

他證實，華航方面暫不進行實質罷工，將與華航持續協商，若能定案，不排除凍結罷工權，但仍待下次協商確認。他說，會員信任工會，加上華航一○四年協商時簽下的白紙黑字均有兌現，工會願意體諒資方。

長榮即使罷工 華航機師不會支援航班

另據指出，前天晚間華航勞資雙方談判結束之後，桃園市長鄭文燦一通電話請雙方留下來見面，鄭試圖協調，工會要求保留飛安獎金、分配獎金，同時第十三個月給予全薪，華航對於獎金發放部分讓步，但不同意發給第十三個月月薪，仍須協商。

工會理事長李信燕表示，長榮方面期限延至廿七日，盼資方提出具體可行方案，但不排除最後仍無法達到工會期待，過程中仍做罷工準備。她解釋，華航、長榮本就不一定一起行動，最主要訴求仍為勞動條件改善，包括部分航班、人力調整，盼有好結果。一旦協商再不成，走上實質罷工一途，基於不傷害長榮會員立場，華航機師不會支援長榮航班。

吳宏謀︰溝通要有耐心 希望達成共識

交通部長吳宏謀昨表示，雙方過程中均理性，也進入勞動條件、飛安議題實質討論，雖進度緩慢，但溝通要有耐心，畢竟勞資雙方為生命共同體，希望達成共識。對於昨天機師職業工會的決定，華航、長榮沒有回應。