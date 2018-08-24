學者分析／熱低壓常突然發展 來不及預警

2018-08-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南台灣昨天受熱帶性低氣壓影響豪雨成災，很多民眾嚇一跳，又不是颱風，怎麼也會發生如此嚴重災情？氣象專家指出，熱帶性低氣壓常突然發展起來，無法像颱風前兩三天就可掌握動向，民眾往往沒有充足預警時間，容易發生災害。

同樣為南部帶來嚴重淹水災情的，有二○○一年的潭美颱風，當時輕颱潭美引進西南氣流，導致大高雄地區豪雨成災，造成公路坍方、上萬戶民宅停電，高雄大淹水、五人死亡，稱為「七一一水災」。

熱低壓與西南風結合 像颱風引進的西南氣流

天氣風險公司總經理彭啟明直指，這幾天台灣附近西南風強盛，又剛好碰上低壓帶內有熱帶性低氣壓生成，熱帶性低氣壓與西南風配合，這與颱風過後引進西南氣流的型態非常相近，容易帶來嚴重災情。幸好，該熱帶性低氣壓雖南邊水氣充足，但北邊缺乏水氣，無法增強成颱風，否則災情會更加嚴重。

彭啟明也說，大低壓帶內的天氣非常不穩定，有時候熱帶性低氣壓就突然發展起來，無法像颱風是前兩三天就掌握動向，只能即時監控。至於熱帶性低氣壓和颱風有何不同？彭啟明解釋，颱風有發展空間，且會持續一段時間，中心最大風速平均每秒要達十七．二公尺，這個熱帶性低氣壓每秒只有十五公尺，強度未達輕颱等級。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也表示，熱帶性低氣壓和颱風差別在於近中心風速，不過該熱帶性低氣壓是從季風低壓帶內發展出來的，先天條件就是水氣多，下的雨不見得比颱風還小。

吳德榮說，該熱帶性低氣壓一路由南往北走，且速度不快，走了一天只從屏東移動到嘉義，累積起來的雨量相當可觀。