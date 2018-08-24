300億治水破功？ 高市府：時雨量遠超負荷

2018-08-24

超過下水道保護標準 積水快速退去已發揮功效

〔記者葛祐豪、邱灝唐／綜合報導〕高雄、台南昨日天降暴雨，造成多處淹水，有民眾質疑高雄市砸三百億元治水卻破功；台南也因主要道路幾乎全面水淹，被市民質疑治水無效。不過兩市府皆表示，昨日的時雨量遠超過道路及側溝能吸納排除水量，積水能在短時間消退，已是治水發生功效。

高市府強調，滯洪池周遭的淹水情況已大幅改善，其餘地方淹水是因時雨量超過一百毫米，早超過市區雨水下水道的保護標準，雨勢趨緩後，大部分積水很快退去。

民眾直言：如沒治水 災情恐難以想像

有民眾質疑「高雄市砸三百億元治水卻破功」、「市區淹成這樣，不說還以為沒治水」；但也有許多民眾直言：「時雨量超過一百毫米，哪個地方不淹水？」、「如果沒那三百億治水， 這種雨量，高雄會變怎樣難以想像。」

高市府水利局表示，市區雨水下水道保護標準是時雨量七十至七十五毫米，這次短時間強降雨超過一百毫米，豪大雨轟炸高雄，河川溪水暴漲，大雨又排不進去雨水下水道，才會造成市區道路積淹水。

高市府水利局長韓榮華表示，昨天的瞬間強降雨，包括六龜、美濃、苓雅、大寮、林園等區的時雨量，都突破一百毫米，因降雨強度過高，全市六十二座抽水站全力抽水，於低窪地區預佈一一二台移動式抽水機，雨勢轉小後，市區大部分積水很快就退去。

台南8行政區達致災性降雨量 排水不及

台南林森路、小東路、西門路、和緯路等市區重要道路昨日則全面淪陷，低窪路段水深一度達膝蓋，路樹、大型廣告海報也連連倒塌，民眾直言：「好可怕」。台南市府解釋，根據統計資料，昨早八點至下午三點共有八個行政區達致災性降雨量（三小時達一三○毫米），遠超過道路及側溝能吸納排除水量，是本次積淹水主要原因。