暴雨突襲南台 民眾驚呼像颱風

熱低壓挾風雨 鷹架倒塌奪3命、6船擱淺、台鐵2度中斷
〔地方中心記者／綜合報導〕昨天熱帶性低氣壓挾帶狂風暴雨轟炸高雄、屏東、台南、嘉義、雲林等縣市，南台灣民眾猝不及防，不少人驚呼：「這根本是颱風等級！」
屏東東港、新埤昨分別飆出九級及十級陣風，截至昨晚十點，三地門、瑪家鄉都下了超過四百毫米雨量，屏東往小琉球的航線昨天停駛。
高雄市昨天有七個地區累積雨量破四百毫米，其中以六龜區降雨量最多，日累積雨量破五百毫米，達超大豪雨等級。市區多處積淹水，水深高達半個輪胎，造成五艘輪船擱淺、台鐵二度交通中斷，到昨天傍晚六時止，總計影響三十列次火車、旅客五千四百五十人。
高雄7區累積雨量破400毫米 六龜更破500
高雄三民區建國三路榮欣建設興建中的十五層大樓，昨下午十二樓以上部分鷹架，不敵狂風暴雨瞬間倒塌。目睹民眾驚嚇表示： 「好像被炸彈炸到一樣！」吳明鴻騎車載母親林秋珍及另名女騎士戴淑惠經過，當場被掉落的鷹架砸中，四線道有一半路面被鷹架掩埋，警消從鷹架堆中將三人救出送醫，其中母子送醫不治，戴女經搶救無效身亡。
大樓鷹架瞬間倒塌砸死3人 母子同赴黃泉
附近三鳳中街店家朱姓男子目擊意外發生，他指出，意外當時大樓低樓層懸掛的競選帆布被強風吹得不斷甩動，鷹架也搖搖晃晃，過了不久，鷹架瞬間倒塌，發出轟然巨響，當時路口燈號轉變，有三人分乘兩機車經過，沒想到被掉落的龐然大物砸中。梁姓工地主任及鷹架公司林姓負責人，在警方訊後依業務過失致死罪嫌送辦。
高市府秘書長趙建喬趕赴現場，初判應是風勢過強釀禍，已依《建築法》勒令停工，也要求工務局及勞檢處進行調查，這起意外建設公司須負責任。而施工架之繫牆桿（三號鋼筋），有部分纏繞圈數不足技師所設定圈數，違反職業安全衛生法，裁罰建築業者三十萬元。
由於昨天上午風力自五級突然轉為七級，瞬間風力更達到九級，導致停泊高雄港、旗津等處「太倉湖」、「安利669」、「昌龍68」、「順泓」及「飛龍」等輪船擱淺，經海巡署及空勤總隊等單位救援，五艘輪船上的六十六名船員平安脫困。
雨彈一路往北轟炸 民眾來不及防災
台南市區低窪處及地下道也幾乎都「淹」在水中，封橋十九座、封路六十六處，民眾涉水而過、險象環生。台南市南區二仁溪出海口有一艘巴拿馬籍兩千多公噸的貨船無限二號擱淺，由直升機經過一小時吊掛，成功救援出十名船員。
雲林口湖、水林、台西、四湖等地昨下午大雨滂沱，多村傳出淹水及停電災情，其中台子村海水倒灌，水林多處農田成水鄉澤國。口湖鄉累積雨量破四百毫米，民眾根本來不及防災。