都曾出入菜園！ 新北、中市各增3人染登革熱

2018-08-23

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布國內再增六例本土登革熱，新北市、台中市各三例，均與群聚感染事件有關，並涉及菜園活動史，提醒民眾要注意！

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市新增三名大里區個案，為兩女一男，年齡介於卅多歲至六十多歲，在八月十一日至十五日陸續發病就醫，均有東昇里某開心農場活動史，研判此為群聚事件，連同前天公布確診的一例，共計有四名患者。

至於新北市新增三名新莊區個案，羅一鈞指出，為兩男一女，介於五十多歲至六十多歲，居住在瓊林里、西盛里、四維里，在八月十八日、十九日發病就醫；其中，瓊林里個案住家鄰近某有機菜園，西盛里、四維里個案也有該菜園活動史，研判與瓊林里群聚感染事件有關。

中市菜園 找到逾百個孑孓陽性容器

菜園成為孳生病媒蚊的溫床，羅一鈞說明，個案活動的農場、菜園已清除孳生源與噴藥，更於前述大里區某開心農場發現逾三百個積水容器，且一半以上為孑孓陽性容器，是高風險區域。

疾管署提醒，民眾應將農園儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為死角。建議農園使用較大容器，例如五十公升以上的有蓋儲料桶集中儲水，不要用小型家用水桶或澆水器儲水，否則恐潛藏病媒蚊孳生源。

今年國內累計廿八例本土登革熱，包含新北市十六例、均為新莊區，以及台中市六例、台北市及嘉義縣各兩例、桃園市及高雄市各一例。