烏賊車攔檢點 環署將公布

2018-08-23

〔記者楊綿傑、彭琬馨／綜合報導〕環保署為改善空污，目標鎖定移動污染源，對十年以上老車、老舊大型車及二行程機車造成衝擊。相關措施遭外界誤解，環保署長李應元昨重申維護空氣品質及民眾健康的決心，針對弱勢車主將提供專案輔導，空品維護區劃設則將與地方討論，對於烏賊車的攔檢地點也會公開宣布，呼籲有心人士勿以此擾亂社會秩序。

全國老車司機自救會代表顏坤泉昨批評政府，不檢討母法空污法中需要修正的部分，卻開始討論施行細則，是「先射箭再畫靶」，痛批政府「放著（工廠）大煙囪不管，反而來管小煙囪（汽機車）」。

先處理25年以上的一期柴油車

環保署空保處代表胡明輝強調，目前規劃的大型柴油車排放標準仍屬草案階段，需經過公聽會研商、公告後才能施行，針對弱勢無法換車的民眾，研議各種補助措施，以減輕車主負擔，並針對各地推出因地制宜的施行細則。

至於補助部分，已有包括報廢獎勵、貨物稅減免、信用擔保及利息補貼等，李應元仍表示，弱勢車主若有困難，可撥打環保署專線電話2311-7722轉6303、6307、6311及6316等，環保署將視情況輔導，以減輕車主負擔。一至三期大型柴油車排放標準部分，考量分階段實施，優先處理廿五年以上的一期車。

李應元也說，環保署會請地方環保局與交通及警察部門討論，公布攔檢地點，並邀集柴油車公會、製造廠及引擎專家，檢討現行踏踩油門的檢驗方法。

而近期復駛的台鐵蒸汽火車，可能因排放空污而受罰，引發環保及文化兩難兼顧的討論，是否可能將其列為空污法中的例外，環保署已與交通部、文化部及台鐵討論，目前傾向以修文資法來解套。