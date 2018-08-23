解鎖百年保險櫃 老師傅笑稱小學等級

2018-08-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所有座近百年的保險櫃，四十年未曾開啟，日前日本解鎖達人來台三度挑戰鎩羽而歸；台北通化街鎖匠吳坤浩昨僅花四十五分鐘，就揭開保險櫃神秘面紗。鄉公所人員笑稱：「台灣鎖匠略勝一籌！」宜蘭縣史館館長廖英杰判斷，該座保險櫃是日治時期專放天皇玉照的「奉安庫」。

冬山鄉公所這只保險櫃，是日治大正時期物品，推估約有百年歷史，因密碼、鑰匙遺失而無法開啟。「裡面會不會有黃金？」「藏有什麼秘密？」引發民眾好奇。日本電視節目搜尋到本報之前報導，十六、十七日及廿一日帶日本解鎖達人到冬山鄉挑戰，但無功而返。

冬山公所找高手 吳坤浩只花45分鐘

「給我一小時，我幫你們打開！」台灣鎖匠吳坤浩得知訊息，昨上午八點半到冬山鄉公所，利用葉片鎖工具及潤滑油，四十五分鐘就破解開鎖。保險櫃外層是鐵製，內有木製三層櫃，裡面存有兩張一九四九年國民政府發行的愛國公債，每張面額為五十元，還有多張土地所有權狀、日治時期的農會儲金通帳，以及公所與民眾簽訂的切結書等資料。

廖英杰說，愛國公債發行時，政府正推行四萬換一元貨幣改革，這些公債相當於兩百萬元舊台幣，公債共有六種面值，五十元為最低面額，公所保存在保險櫃內，是相當貴重的有價票券，具文史價值。

發現1949年愛國公債 深具文史價值

廖英杰也說，該保險櫃是日治時期各級機關學校專放天皇玉照、諭令的「奉安庫」，國民政府來台才轉變成現在看到的保險櫃。

吳坤浩說，密碼鎖共有一萬五千多種組合，日本鎖匠將時間花在解密碼，轉了三天都打不開，但其實下方還有個主鎖，如果主鑰匙鎖沒開，不可能打開保險櫃。

六十八歲吳坤浩有卅八年開鎖經驗，曾順利開啟立法院上鎖的日製保險櫃。他笑說，冬山鄉這個保險箱算是「小學」等級，並不困難。 「謎題終於解開！」冬山鄉鄉長謝燦輝說，保險櫃裡頭雖然沒有金銀珠寶，但文件都是珍貴歷史資料，整理後將與保險櫃一同展示，也依約定頒贈一萬五千元獎金給吳坤浩。