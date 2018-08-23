磁性石筍證明 地磁反轉期為100年

2018-08-23

〔記者林曉雲／台北報導〕地球科學重大發現！兩千多年前，人類發現地球有磁場，是地球隱形盾牌保護著地球；過去一百五十年，科學家觀察到地磁會反轉，一旦反轉，恐造成全球電子電力系統癱瘓，回到沒有網路的時代。但何時會發生？目前無法預測。

地球磁場若反轉 電子系統恐癱瘓

過去學界認為，地球磁場正向和反向「反轉期間」要三千年，台大地質科學系特聘教授沈川洲研究團隊發現，地球磁場正向和反向「反轉」速度很快，一旦發生，在一百年內就會完成。此研究完全顛覆過去對地球磁場的認知，獨步全球的研究成果，八月廿日刊登於國際頂尖期刊《美國國家科學院院刊》。

台大昨召開記者會宣布喜訊，在英國牛津大學訪問的沈川洲則遠距視訊參與，其研究團隊測量中國華南地區洞穴石筍的超微量地磁訊號，採集到長一公尺、寬八公分有磁性的石筍，此石筍是九萬八千年前的珍貴地磁紀錄，剛好位於地球磁場很弱時期，且含有大量的磁鐵礦；團隊使用全球領先的精準鈾釷定年關鍵技術，成功重建解析度，發現地球磁場從正向變反向，「在一百年內就會完成」。

鈾釷定年技術研究 躍上國際期刊

台大地質系退休教授李德貴說明，地球發生「地磁反轉」已數百次，最近一次是在七十八萬年前。下次何時反轉？目前無法預測，如果不受天文等外界影響，下一次出現反轉的機會，可能要一千多年以後。

沈川洲說明，磁北極先從北半球高緯度地區飄向低緯度，再飄往南半球高緯度地區；過程中，當磁極處於低緯度時，從太陽輻射出的高速帶電粒子流，將直接侵襲地球，破壞衛星、航空、通訊與電力系統，恐導致網路癱瘓，全球金融失序，對於現代文明將是一大衝擊。

此外，候鳥、鮭魚等許多具有感應磁場能力的生物，可能會因辨識錯亂而改變生態，大氣結構與水文氣候也會有所改變。

下次反轉 也許要1千多年後

沈川洲表示，地球磁場已存在幾十億年，可將太陽風與帶電宇宙射線粒子偏轉遠離地球，像一面隱形盾牌保護大氣層免於在高速帶電粒子撞擊下消失，也阻隔生物受到有害的宇宙射線影響，是維持地球生物蓬勃發展的關鍵因素。

沈川洲說明，二○一四年義大利等國科學家曾在湖泊沉積物中找到地磁反轉會在一百年內完成的科學證據，但二○一六年到一八年被科學界檢驗發現，湖泊沉積物遭到其他因素的影響，其實是「假訊號」，該研究被視為「做錯了」，他的研究團隊因為很幸運找到科學證據「石筍」，環境單純未遭污染，團隊又使用精準鈾釷定年關鍵技術「測出」地磁反轉會在一百年內完成，是科學界非常重要的發現。