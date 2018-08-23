冷眼集》機師要罷工？

2018-08-23

記者劉力仁／特稿

工會法明文規定罷工為合法權益，但高薪一族的機師醞釀罷工，以影響消費者行的權利做為籌碼，向資方爭取權益，一般老百姓無法認同。

機師工作技術性高，肩負飛安大責，辛苦且高壓的職業型態反映在優渥薪資，平均年薪約三百五十萬到六百五十萬元，有的資深機師甚至達七百萬元，羨煞絕大多數的上班族。相對多數訴求罷工的勞工族群，月所得只有數萬元，爭取的多是勞工安全、加班費或多一點薪資，一般民眾實在無法理解機師為何要罷工？

許多旅客省吃儉用存錢，滿心期待出國，安排已久的旅行卻可能因罷工航班取消而行程大亂。且受衝擊的不僅是消費者、旅遊業，還有航空公司長年努力營造「以客為尊」的形象，對公司品牌的傷害之大，機師恐難以想像。

再者，就經營角度思考，機師福利待遇拉高，若公司營收沒有明顯增加，為了永續生存，資方可能壓低其他職務人員的待遇，新進人員的勞動條件恐隨之拉低，這是內部資源排擠效應所致。

進一步看華航、長榮兩家公司，華航為國營企業，官方的航發會持股三成四、行政院國家發展基金管理會持股近一成，國營的中華電信也投資近五％。華航空姐大罷工之後，華航人事成本已巨幅增加，一旦華航賠錢，等於全民虧錢，甚至情勢發展下去，國庫恐要加碼投資華航，無異全民買單救華航。至於民營的長榮，沒有國家資本的奧援，情勢將更險峻。

最令人擔心的是，選戰在即，若桃園市政府不能妥善協調雙方勞資爭議，或避免罷工而要求資方大幅度接受工會訴求，可能因而引發各航空、運輸產業起而效尤，那就真的「沒完沒了」。

勞工有權爭取合理的勞動權益，但歷經華航空姐大罷工及長榮空姐天災假等「無預警罷工」方式，再一次的航空罷工已很難得到消費者的諒解。請機師看看滿心期待出國旅客的興奮眼神，還有每當飛機平安抵達目的地，旅客步出機艙時向機組員的道謝聲。這種溫馨、信賴關係是如此珍貴，不要輕易破壞。