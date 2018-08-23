衝擊旅客權益／旅遊業者「剉咧等」 學者︰預告期應足夠

2018-08-23

〔記者蕭玗欣、陳宜加、姚介修／綜合報導〕華航、長榮機師醞釀罷工，進入關鍵階段，旅遊業者直呼「剉咧等」，航空運輸業關係到一般民眾權益，過去華航空服員罷工導致旅客和旅遊業者雙輸，現在兩大國籍航空機師醞釀罷工，損失恐比上次更慘重。消基會呼籲勞資雙方務必好好協調，近日規劃出國民眾也要準備替代方案。

不具名旅遊業者表示，旅遊定型化契約認定罷工屬人為因素，若行程延誤，國外飯店和旅遊業者都不會承認，旅客也不會諒解，呼籲政府一定要出面解決。

旅行商業同業公會全聯會召集人李奇嶽表示，萬一這次選在中秋連假罷工，不敢想像，因為連假的旅遊團票都已經訂好了，希望勞資都能以旅客權益為重。

就算預告罷工日 旅行團行程仍受影響

昨天在桃機受訪的旅客大都表示聽說過機師醞釀罷工，也希望行程不要因而受阻。從事旅行業的王先生指出，就算預告罷工日，旅行團行程仍會受到影響，比如國外相關行程訂金就無法全退。吳小姐表示，如果機師飛行時間太長影響飛安，確實需要改變，但若是比照國際相關規定，機師就不該為了自己而犧牲旅客權益。

消基會董事長游開雄表示，勞工罷工是為爭取相關權益，資方為履行對消費者的契約內容，應該事前做好調度。萬一狀況超乎預期，無法執行替代方案，也應將旅客傷害降至最低。

逢甲大學運管系副教授李克聰表示，若機師工會最後仍決定罷工，應提前預告且時間應足夠讓資方因應及規劃應變措施；他呼籲政府訂定預告機制，保障消費者權益。

李克聰也建議，交通運輸業肩負公共運輸責任，主管機關應思考將相關工作內容、條件制度化，制定統一標準，減少勞資爭議並約束罷工行為。