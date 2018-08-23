因應罷工危機 業者＋民航局備戰

2018-08-23

〔記者陳宜加／台北報導〕因應華航、長榮機師恐罷工，民航局要求兩航提出應變計畫。民航局表示，若罷工於七至十天前預告，業者仍有餘裕利用「濕租」方式向他航借用人力，由民航局按程序審查。

華航擬「濕租」 連人帶機租借飛機、機組員

濕租為航空界常見飛機租賃方式，意指「連人帶機」租借飛機、機組員。民航局說明，若國籍航空公司間互相租賃，僅須經民航局同意；若向外籍航空公司承租，也須獲得對方民航主管機關同意，若飛航至第三國，還要再經當地主管機關同意。

昨為華航、長榮第三次勞資協商，交通部、民航局均表示，將全力敦促勞資雙方理性協商。據了解，民航局要求華航、長榮必須提出應變計畫，但兩航不願鬆口，表示須待機師工會確定下一步動作後，才能具體回應。

據了解，兩航七月起已為破局做好準備，目標為確保旅客權益，長榮因參加工會人數較少、外籍機師較多，已令機師待命，將在工會宣布罷工數小時內排出新班表，達「侷限罷工範圍、降低營運衝擊」目標。華航方面，據了解已與超過八家外籍航空洽談，以濕租、加大班機、加開班機等方式，短中程維持營運，長程視狀況權宜調整。

針對濕租，民航局表示，航空公司除須談妥航班數量、時間、費用等各項條件外，民航局也會檢視合約內容，按照程序審查。審查重點為不違背航權與安全規範。

民航局也說，外籍航空公司的民航主管機關審查時，須視該航空公司是否熟悉我國機場環境。國內過去十多年來僅國籍業者間濕租，尚無向外籍業者濕租的前例。