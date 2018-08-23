兩航︰待遇福利條件已優於法規

2018-08-23

華航機師28項、長榮16項訴求

〔記者陳宜加、陳昀／綜合報導〕華航、長榮機師訴求多與待遇、福利有關，但多項訴求，兩航認為現行做法已優於法規，且須檢視公平性，有些議題涉及公司管理權限，攸關飛安無法讓步，但部分議題已逐步建立共識，可望持續協商出結果。

據指出，華航在勞資雙方協商之前就設計機師省油獎勵辦法的訴求，就有相關的初步回應。而第一次協商並無具體進展，第二次協商聚焦勞動條件變更須與工會協商、獎懲機制開放工會參與等兩項訴求，雙方有共識。

昨晚華航進行第三次勞資協商，據了解，討論議題與第二次協商內容相同，聚焦於FOQA飛行紀錄器使用、勞動條件變更須與工會協商等兩項，但有更多細節的進展。

不過，就工會要求保留飛安獎金及分配獎金之外，另要求第十三個月的全薪，華航則持保留態度，雙方並未談攏。

另外，華航機師廿八項訴求中，飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM派遣等，華航認為均優於法規或已有管道，部分涉及修法。至於工會要求解僱否決權、主管票選、雙向互評等，恐導致企業內權責混亂。

長榮方面，前兩次協商均聚焦於機師人力調配、機師合約調整，第一次協商時雙方無交集、第二次有微幅進展。

工會訴求北美冬季改四人派遣、高雄成田、松山羽田、桃園成田、桃園仙台、香港紅眼航班改過夜班；長榮同意研議相關班機調度與人力派遣。而放寬合約服務年限訴求，雙方也各有讓步，長榮並提出附加條件。

長榮昨第三次協商，原欲討論其他有關勞動條件更動議題，因與原排定優先順序不同，資方準備不及，未能進入實質討論。

而長榮機師訴求日支費、薪資、福利、休假與內部管理議題，長榮認為涉及公司營運成本與整體制度，加上與其他工會協商項目相同，基於平等原則，仍須研議。