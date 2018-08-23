機師罷工暫無結論 勞資續理性協商

工會昨與長榮、華航第三次協商
〔記者陳昀、陳宜加／綜合報導〕桃園市機師工會通過罷工投票，昨天與長榮、華航公司邁入第三次勞資協商，也是工會所下最後通牒，但兩場會議最後都決議擇期再談。工會雖仍未鬆口，但罷工危機似正朝好的方向發展。
長榮釋善意 雖沒共識、但工會再給一週時間
長榮方面，昨天並未進入正式協商。工會理事長李信燕說，因為資方還沒準備好，會議還沒開始就結束，雙方就勞動條件項目的討論有認知落差，就連前兩次的爭議項目也還沒達成共識，「但因資方釋出善意，表示只是無法迅速提出解決方案」，因此工會決定再給一星期時間，但確切日期未定；若下週仍無進度，不排除發動罷工，也隨時做好罷工準備。
華航勞資達2共識 理事會今決議下一步
華航部分，勞資雙方達成兩項共識，一是工會可參與飛行操作監控系統的使用，二是勞動條件變更需與工會協商，其餘項目要另擇時間協商。工會表示，今天理事會將開會決議下一步動作，一併討論華航、長榮三次協商事宜，李信燕透露：「理論上會繼續協商。」
工會常務理事陳祥麟說，國際上普遍利用「飛行操作監控系統」演算大數據，確認飛航事故原因，但台灣、中國多為向機長究責，因此希望讓工會參與判定，也有助於改善飛行環境。他也強調，從來沒有要求過酒測標準放寬，是希望牽扯到懲處時，能有更嚴謹的程序。
工會︰未要求放寬酒測標準 協商過程不罷工
不過，陳祥麟表示，華航、長榮分別有廿一、十六個爭議項目要討論，這樣的談判進度太慢，不太可能繼續這樣耗下去，協商過程不會罷工、保持善意，但希望資方也拿出相對態度，不要抹黑、放話。
機師工會旗下華航、長榮機師，因不滿勞資協商遲遲沒有進展，同時發動罷工投票並通過門檻，史上首度兩航機師同時取得罷工權，雙方各提廿八項、十六項訴求重啟協商，至昨已進行三次，雙方部分訴求已達初步共識，但尚無任一訴求真正達成完全共識。
協商狀況交由桃市說明 資方籲理性談判
華航、長榮昨均表示，勞資協商狀況統一交由桃園市勞動局對外說明。華航並表示，從未放棄任何理性談判的機會，在談判沒有具體結果前不表示任何意見；長榮不表示意見，但呼籲勞資雙方持續理性協商。桃園市勞動局表示，會盡力持續協助雙方達成共識。
華航、長榮機師提出多項訴求中，最主要是待遇與福利的提升，若全數同意，粗估兩航人事成本年增至少十億元，兩航針對各項訴求也都有不同見解；業界也分析，一旦無限上綱，航空公司恐喪失國際競爭力。