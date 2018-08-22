耳道奇癢、流分泌物 黴菌性外耳道炎作怪

2018-08-22

文／陳建志

一名60歲退休男教師，兩側耳道深處一直是癢癢的，有時會有臭臭的分泌物流出來，起初不以為意，總是用耳扒去「抓癢」；數月後，開始聽見「嗯嗯嗯」聲，這聲響會持續一整天，感到心煩意亂；在夜闌人靜時，還會聽見血管跳動的聲音，相當不舒服。

原本以為是聽力退化，但聽力檢查卻無異常發現。就醫時，我發現在他的兩側外耳道深處，很靠近耳膜處，居然有很多一點一點的黃白色的菌絲，就連耳膜周圍的微血管都擴張了。

這名患者其實是罹患黴菌性外耳道炎，此病常見於原本就有過敏性外耳道炎的患者，外耳道皮膚會因過敏反應，一直分泌出偏鹼性的液體，創造出相當適合黴菌生長的環境；倘若有經常性掏耳習慣，更會直接破壞外耳道皮膚既有的皮脂層及耳垢，一旦有黴菌孢子落在其上時，就會很快地滋長出菌絲來。

如果黴菌感染處很靠近耳膜，患者還會因局部的發炎水腫，影響到鼓膜在聲音傳入時的波動，造成輕度聽障，在聽聲音時，會宛如「隔著一層膜」。

耳膜周圍的微血管會因發炎反應而擴張，在患者平躺時，血管腔內的血液流量大增，震動耳膜，便會聽見跟心臟節律一樣的搏動性耳鳴。

此病治療以局部使用抗黴菌藥或硼酸耳滴劑為主，往往需要連續使用至少1個月才會根治。若不治療，隨著耳黴菌愈益侵犯外耳道，不僅奇癢無比影響生活品質，嚴重時分泌物增加，偕同耳垢形成泥狀物，阻塞外耳道，造成傳導性聽力障礙，更會造成黴菌孳生的溫床，加重病症。

該名患者在規則地使用抗黴菌耳滴劑1週後，不僅持續性耳鳴消失，就連夜晚時的搏動性耳鳴也痊癒了。

由於這類患者大多同時會有足癬，往往是在掏耳時，不慎把黴菌孢子帶進外耳道，建議這類患者別胡亂掏耳，並同時治療足癬，最重要的是，若耳鳴發作時，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）