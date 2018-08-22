標靶藥物＋光子刀放療 22公分肝腫瘤明顯縮小

2018-08-22

記者陳建志／台中報導

68歲的陳老先生10年前檢查出肝臟長了1個6公分的良性腫瘤，多年來都持續追蹤，沒想到3個月前突然出現噁心、吃不下飯的症狀，就醫檢查赫然發現腫瘤轉為惡性，且長到22公分大，醫師一度宣告「只剩3個月壽命」，家屬不放棄陪伴治療，經標靶藥物配合「標靶光子刀」放射治療後，腫瘤明顯縮小，大幅提高存活率。

亞大醫院放射腫瘤科主任王博民表示，患者到院時，因肝腫瘤達22公分，已往上壓迫到橫膈膜和鄰近器官，才會出現頻頻打嗝和吃不下的狀況，因腫瘤實在太大，已不適合開刀或栓塞治療。

王博民表示，評估後決定以「標靶光子刀」，藉由立體定位放射治療殺死癌細胞，經6週30次的放射治療，加上肝癌標靶藥物治療，腫瘤已縮小到15公分，患者也已恢復進食。

亞大醫院肝膽胃腸科主任陳政國表示，患者到院檢查時發現右肝有多顆腫瘤，合併有門脈部分的血栓，為肝癌第3期，除以標靶藥物「雷莎瓦」殺死癌細胞，並配合光子刀放射治療後，腫瘤已明顯縮小，未來雖仍須持續治療，但對於病人存活和生活品質已有明顯幫助。

王博民指出，患者經第一階段治療，成功將7成的腫瘤面積縮小一半以上，休息1個月後，將繼續接受治療，若將肝門靜脈打通後，再進行3次栓塞治療，就能有更高的存活率，強調病友只要配合醫療團隊，就有機會抗癌成功，千萬別放棄。