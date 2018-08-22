機器手臂 胃繞道手術 單一切口 疤痕藏肚臍

2018-08-22

記者吳亮儀／台北報導

52歲的徐先生體重曾重達166公斤、BMI值也達51，已是嚴重超重，除有糖尿病需定期施打胰島素外，還因罹患睡眠呼吸中止症，需長期戴呼吸輔助器睡覺。

基隆長庚醫院醫療團隊當時建議徐先生可接受單一切口達文西機器手臂輔助胃繞道手術，他也接受，術後復原順利，半年後體重已下降40公斤，睡覺也不需要戴呼吸器，目前已經停用胰島素，降血壓藥也減半，血糖及血壓都可以控制在正常範圍，肚子上幾乎看不到手術疤痕。

另一位61歲的趙先生因罹患胃癌第二期就診，醫師為降低手術的侵襲性，也建議採用「單一切口達文西機器手臂」輔助全胃切除手術，在螢光顯影輔助下，進行淋巴清除及食道空腸吻合手術。

166公斤減40公斤 血壓血糖雙降

術後趙先生復原良好，出院後，在門診接受輔助性口服化療藥物治療，目前已經超過1年，病情穩定控制中。

兩位患者昨天都出席長庚醫院記者會，講話、行動都顯得精力充沛。基隆長庚醫院一般外科醫師黃挺碩指出，單一切口腹腔鏡手術的做法是將所有的切口集中於肚臍，利用特殊的裝置與改良的手術技巧，完成各種腹部手術，將疤痕隱藏在肚臍中，術後幾乎可以說沒有疤痕。

黃挺碩說，以往門診遇到年紀大的病患常常腫瘤已是晚期，若身體有其他病症往往手術風險高，機器手臂的手術風險較低，對於不希望留下疤痕的病患來說，也是好選擇。

徐先生昨天笑說，做完胃繞道手術減重後，不只體力變好、過去老是走不完的基隆山步道也能成功登頂，他的血糖也恢復正常範圍，降血壓藥也減半，他常跟有類似狀況的朋友建議，可考慮做手術治療，找回健康。