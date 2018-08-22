成人遠離紅屁股 失禁慎防皮膚炎

2018-08-22

文／王綺嫻

陳先生中風後，行動不便且大小便失禁，最近因腸胃問題導致持續腹瀉，臀部皮膚出現發紅的現象，1星期之後不但沒改善，反而破皮紅腫，產生細菌感染，因此到門診就醫，診斷是「失禁相關的皮膚炎」合併細菌感染。

許多原因會造成尿失禁，或大小便都失禁，在澳洲的照護中心，250位患者中，有50%的病患有失禁的問題，20.7%的失禁患者在臀部有失禁相關的皮膚炎。

乾燥敏感 易有傷口感染

成人因為失禁而出現紅屁股，其實原因和外觀都類似小寶寶的尿布疹。這是因為臀部皮膚包覆尿布，因此過度潮濕、悶熱再加上尿液及糞便的沾染浸潤，使皮膚出現發紅的刺激性皮膚炎，由於患者多為成人，因此稱作「失禁相關的皮膚炎」，而不稱尿布疹。

患者受到糞便、尿液刺激的發紅皮膚，會變得乾燥敏感，容易產生小傷口及二度的黴菌或細菌感染，導致狀況越來越複雜，患者非常不舒服，每次換尿布都刺痛灼熱，也增加照顧者的負擔。

失禁相關的皮膚炎發生位置多在皮膚和尿布接觸較多的會陰部、肛門周圍，和兩邊屁股會互相摩擦的位置。

◎容易產生失禁相關皮膚炎的因素包括：

●感覺認知異常：例如脊髓損傷患者，因為感覺功能喪失，因此無法感覺潮濕，以及反映要更換尿布。

●潮濕：容易流汗的患者或發燒的患者，潮濕的環境會增加摩擦力及皮膚發炎的風險。

●活動力：活動力不佳的臥床患者，每次翻身拍背的動作也會增加摩擦破皮的機會。

●病症：腹瀉時發生皮膚炎的可能性極高，某些疾病及藥物會增加腹瀉的風險，值得特別注意。

●營養狀態：營養狀態不佳或白蛋白偏低的患者，較容易產生皮膚的問題。

●皮膚的摩擦：尿布的材質較粗糙或不合身，病患有躁動的狀況時都會因過度摩擦產生皮膚問題。

（作者為恩主公醫院皮膚科主任）