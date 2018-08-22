消保處稽查 大型遊樂園7成不合格

2018-08-22

〔記者陳宜加、蕭玗欣／綜合報導〕暑假尚未結束，遊樂園仍是熱門消暑去處，但消保處聯合查核國內七家大型遊樂場所，竟有五家不合格；其中，六福村消防管理不符規定，恐有安全疑慮。另外，高空設施停止運作時，業者應變方式不盡相同，建議主管機關入法規範。

消保處指出，截至目前業者全數改善完畢，未來將再辦理不定期查核，違規者列入日後加強查核名單。

涵蓋建管、消防等 業者已改善

消保處聯合查核七家大型遊樂場所，針對建管、消防、食品標示、廚房環境衛生、室內空氣品質與泳池水質檢測等項目，結果僅兩家全數合格，不合格率達七成。其中，六福村消防管理不合格，餐廳探測器用塑膠袋包覆；衛生管理有義大世界、麗寶樂園不合格，廚房未符合食品良好衛生規範準則；商品標示有義大世界、麗寶樂園、遠雄海洋世界等三家不符規定。

消保處亦針對空中機械遊樂設施停止運作時，實地演練業者緊急應變處理，消保官王德明建議，內政部應研擬「機械遊樂設施緊急處理措施」標準作業程序，落實保護消費者安全。

義大世界昨說明，已在七月底全數改善完畢並複查合格。六福村表示，餐廳探測器用塑膠袋包覆，已於稽查後改善完成，每年也至少兩次結合衛福部北區緊急醫療應變中心，進行大型傷患救災防護模擬演練。