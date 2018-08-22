水稻、蔬果禁用…農藥陶斯松僅限觀賞作物

2018-08-22

〔記者吳欣恬／台北報導〕「陶斯松」去年是我國殺蟲劑類農藥用量第一名，防檢局昨日召開農藥技術諮議會，預計最快九月初就將公告限制使用範圍，希望降低消費者取食風險。學者則提醒，禁用或減用農藥都應評估實際使用情形且有配套措施，也可能導致農民大量囤貨。

防檢局表示，近年國際相關科學數據的評估結果，「陶斯松」每日容許攝取量值 （ADI）由0.01mg/kg bw/day調降為0.003mg/kg bw/day，根據藥毒所近一年的研究估算，國人的攝食量已超過管制上限（ADI 的八十％），昨經出席農藥技術諮議會的專家學者討論後，決議限制「陶斯松」使用範圍，刪除水稻、蔬菜類、柑橘類、荔枝、龍眼、桃、梅、李、梨、蘋果、枇杷、柿、棗等水果類的使用。

學者籲防檢局提配套 避免農民囤貨

防檢局副局長鄒慧娟表示，「陶斯松」是有機磷神經毒的殺蟲劑，國內主要用來防治薊馬、蛾類、水稻二化螟蟲以及荔枝椿象等害蟲，將先把「陶斯松」使用範圍中，國人食用量大的作物刪除，未來能使用「陶斯松」的將剩下觀賞作物，包括花卉、樟樹、蓮花、菊花以及咖啡和茶樹等。近期內將辦理法制作業，提供六十天的公眾評論期。

中興大學植物病理學系特聘教授曾德賜表示，「陶斯松」主要用在哪些作物？用量多少？防檢局都不知道，且「陶斯松」應用範圍廣，除了用於作物，也可能用在畜禽舍等環境衛生上。他認為，防檢局應評估實際使用情形，不然恐難確實達到減量目標，防檢局在尚未確定預告日期，也無配套措施的情況下發布限用，也可能導致農民大量囤貨。