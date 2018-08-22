罰60次深蹲 險釀急性腎衰竭

2018-08-22

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名年輕人日前因業績沒達標，被公司主管開玩笑要求做深蹲六十次，隔幾天後大腿痛到無法走路，急診發現竟是橫紋肌溶解、肌肉酵素上升到四九七七○，對比正常值應小於兩百，差點造成急性腎衰竭。

嚴重者須洗腎 甚至致命

三軍總醫院腎臟科醫師朱柏齡昨發文警告，橫紋肌溶解若不治療可能造成急性腎衰竭，嚴重者須洗腎，甚至曾有太晚送院死亡病例。

朱柏齡說，這名病患平常較少運動、BMI值高，可能因運動超過體能負荷而有運動型橫紋肌溶解。朱柏齡自嘲，自己的體能也不錯、每週慢跑二到三次，也想試試看深蹲六十次來體驗病患的痛苦，結果做卅六次就受不了，且走路會有「鐵腿」的感覺。

尿液出現深棕色 應速就醫

「橫紋肌溶解」是指人體的橫紋肌因急速損傷，導致肌肉細胞壞死及細胞膜被破壞，肌肉的蛋白質及肌球蛋白滲漏出來，而進入血液中，經過腎臟轉變成尿液，這些肌球蛋白就是造成腎臟損傷主因。

朱柏齡說，「橫紋肌溶解」症狀是會出現劇烈肌肉疼痛，當肌球蛋白出現在尿中時，尿的顏色會呈現如黑咖啡或醬油一樣的深棕色。他持續給予這名病患點滴，並讓病患住院四天後，數值才降回七八九三，差點導致急性腎衰竭。朱柏齡提醒，體能訓練要依照個人身體狀況而定，不要逞強。