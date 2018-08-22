星港日紛漲離境稅 桃機研議加徵建設費

2018-08-22

〔記者陳宜加／台北報導〕香港機場宣布十月起調漲機場稅，每人離境費用將破千元；日本仙台機場也從十月廿八日起新徵離境稅，每人約一九七元。我國桃園機場目前徵收機場服務費五百元，較多數鄰近機場更低，因陸續展開多項重大工程，立委曾建議加徵機場建設費等，桃機公司表示，仍在討論可行方案。

各國機場稅包含機場向旅客收取各項費用，例如旅客服務費、旅客保安費（維安費）、離境稅等，旅客購買機票時附加於購票金額中，一併完成支付。新加坡樟宜機場今年七月起加徵機場發展稅，旅客服務與維安費也調漲，每人出境費用增為一○五九元，為鄰近國家最高。

香港機場也宣布，為回收機場提升保安措施的成本，今年十月一日起，旅客保安費將由一七六元漲至一九六元，且一一○年將再漲至二一六元；而十月起，加上離境稅、機場建設費，旅客出境費用增為一○一八元。

日本仙台機場最新公告，今年九月廿八日起實施新收費標準，十月廿八日起離境的國際航班旅客，將開徵旅客服務設施費、旅客服務及維安費，共約一九七元。

日本東京成田機場目前出境費用為七二三元、大阪關西機場為八四二元、韓國首爾仁川機場約七七○元，均高於台灣機場出境費用。

移民署統計，去年出境人次高達二六三○．七萬，機場服務費收入高達一三一億餘元；過去機場服務費收入有六成挹注觀光發展基金，前年調整為五成，半數分配桃機公司，用於機場專用區與相關建設。

對於立委提議加徵機場建設費，桃機公司表示，徵稅涉及法源依據，內部仍在研議可行做法。交通部航政司官員指出，費用調整須兼顧民情，若桃機公司提議修正，交通部將通盤考量。