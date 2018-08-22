國中班級教師增為2.2人 缺額可先聘代理

2018-08-22

〔記者林曉雲、黃旭磊、陳昀／綜合報導〕少子化導致教師超額日漸嚴重，為配合預計明年上路的十二年國教新課綱，八月起的一○七新學年，國中班級教師員額編制將從每班兩名提高至二．二名，為廿年來首度調整，但傳出包括高雄市在內的部分縣市，無法及時配合新政策而聘足老師。教育部國教署中小學組組長武曉霞昨表示，教育部已和地方溝通一年多，預計三年可增加兩千五百名國中老師，有困難的縣市可先聘代理教師。

預計3年增加2500名國中老師

高雄市教育局國中教育科科長楊智雄說明，高市現有每班編制為二．一五人，若提高至二．二位，須增加三百多名教師，經費缺口二．一億元。由於人事及課程安排已排定，新學期無法配合新制。

武曉霞表示，就經費部分，行政院今年的一般性補助款已拉高補助的設算基礎，但有些縣市因收支沒有差短而無補助。另對於偏遠地區學校教師人事費，以合理教師員額計畫給予補助，三年後將會增加七億元經費，由教育部支出。此外，國中一千名教師專案也是由中央買單，相關經費合計每年有十三．五億可挹注地方政府。

桃園則沒有經費和人力的問題，因一○四學年度起已逐年增加教師員額，目前每班兩名教師、每四班增一人，平均一班有二．二五人，比中央跑得快。桃園市教育局國中教育科科長蔡聖賢指出，近年每年約增加兩百九十名教師，起碼一年增加二．一億元預算，皆由地方市庫自行支應。

武曉霞強調，對於增聘國中教師，已準備的縣市可今年先上路，而有些學校已辦理超額教師介聘作業，但若像新北市的超額介聘仍是紙上作業，如學校有缺額，老師仍可調回原校服務。其他縣市如無法馬上聘任正式老師，可先聘代理老師挹注在專長課程，對於地方政府的相關困難，教育部會持續溝通和協助達成教師人力擴增。