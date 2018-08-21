《謠言終結站》優碘會讓色素沉澱？ 醫駁斥

2018-08-21

記者羅碧／台北報導

不少人在受傷時，會在傷口上塗優碘，希望達到殺菌效果，但又擔心優碘會引發色素沉澱，影響美觀，而趕緊用棉花棒把優碘擦乾；不過，皮膚科醫師和食藥署均表示，其實優碘並不會造成皮膚的色素沉澱，造成傷口色素沉澱的主要原因是皮膚發炎的症狀。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，雖然優碘具有殺菌效果，但是臨床上並不建議民眾受傷時，馬上使用優碘。這是因為優碘具有細胞毒性，直接使用也可能會殺死正常細胞不利傷口癒合，除非是需要消毒殺菌的情況，才會使用優碘消毒。

黃毓惠指出，一般外傷傷口最好是使用可以促進傷口癒合的藥膏或是使用敷料，有助傷口復原。

黃毓惠表示，其實在傷口癒合的過程中，一定會有發炎反應，而發炎反應會誘發黑色素的生成，而這個過程就會出現皮膚色素沉澱的症狀。不管有沒有擦優碘，都會經過這樣的過程。就如同很多人擔心「喝咖啡或吃醬油等深色食物會造成色素沉澱、傷口變黑」的說法，同樣是謠言。

她提醒民眾不用太擔心，通常過一段時間，色素沉澱會慢慢消失，或者可以塗抹退黑色素的藥膏。

食藥署也指出，優碘呈現深褐色，是碘液當中碘離子的顏色，經過陽光照射後，容易形成紫黑色的固態碘，外觀很像色素沉澱，因此引起誤會。其實造成傷口色素沉澱的主要因素是「發炎」症狀，導致傷口癒合後比周圍的皮膚較為暗沉。

食藥署也提醒，皮膚有傷口時，首應著重清潔做好傷口護理，避免感染。