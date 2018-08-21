黑痣勿輕忽 當心變成癌

2018-08-21

記者林惠琴／台北報導

黑痣也可能變癌症！一名50幾歲的中年男性，右臀部從小就有一塊黑痣，原以為是胎記而不以為意，但逐漸擴大到超過10公分。近幾個月更開始出現突起、搔抓後出血等情形，進一步就醫發現是先天性黑色素痣轉變為惡性黑色素癌，並擴散至其他部位。

台北榮總皮膚部醫師李政源表示，國內黑色素癌盛行率約10萬分之1，每年約200多例新確診個案。雖然亞洲黑色素癌盛行率低於歐美，但往往發現時多為晚期，治療方式除了手術切除、化學治療外，美國已將免疫療法列為第4期患者治療首選，國內也規劃納入健保給付，但可能有副作用，病人須在醫師指示下，定期追蹤治療。

李政源指出，若有先天性黑色素痣，發生黑色素癌風險恐伴隨痣的大小而增加，像是研究發現，出生時臉部有大於12公分、身上大於6至7公分的先天性痣，極可能在成人時，擴大至20公分以上，而大於20公分的先天性痣罹患黑色素癌機率約2%。

不過，李政源補充，即使是小於20公分的中、小型先天性痣，過往文獻發現，雖然轉變成黑色素癌的風險較低、小於1%，但並非完全沒有。

李政源強調，民眾對於自己身上的痣，可注意對稱性、邊緣、顏色、直徑、改變等原則，若痣的左右、上下不對稱；邊緣缺一角、或突起、或呈鋸齒狀、或沒有明顯分界；深淺不一、或多種顏色、或外圍有白白一圈；直徑大於0.6公分；發生快速隆起、擴大、顏色變化，甚至有出血、搔癢等新症狀，可能就是有問題的痣。

陽光殺手 增黑色素癌風險

李政源建議，最常見的黑色素癌風險因子就是陽光曝曬，民眾平時應該養成防曬習慣；若有黑色素癌家族史，或是從小容易長出黑痣、全身痣的數目超過50顆，更要特別小心。