台灣黑熊出沒嘉明湖 10天4次闖山屋

2018-08-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣黑熊十八日深夜再度出沒嘉明湖國家步道的向陽山屋，還闖入山屋爬上置物架。由於這是十天內第四次進入向陽、嘉明湖山屋，頻繁程度為歷年之最，台東林管處昨天緊急決定嘉明湖國家步道從八月二十二日起封山十五天，並邀專家、山屋管理員商討後續因應措施。

無法確認是否同一隻熊

台灣黑熊疑為覓食，八月九日晚間、十一日凌晨現身向陽山屋廚房，被山屋人員驅離。十七日凌晨零時許，又有山友在嘉明湖山屋旁的倉庫目睹台灣黑熊身影，隔日在山屋附近發現被熊拖出屋外的整理箱及黑熊排遺。十八日深夜，向陽山屋再度傳出黑熊出沒，高山協作員拍下台灣黑熊與人類近距離接觸也不畏懼的影像。

台東林管處副處長黃群策表示，嘉明湖國家步道原本就是台灣黑熊生活及活動的區域，但往年出沒山屋都屬偶發事件，近日太過頻繁，尚無法確認是否為同一隻熊，但恐怕是人類的作為已影響台灣黑熊的習性。

為避免人熊衝突，發生憾事，台東林管處長劉瓊蓮昨天召開緊急會議，初步決定八月二十二日封山至九月五日，並預定於八月二十七日邀集野生動物生態及行為專家、登山團體、在地協作及山屋管理單位等，討論人熊衝突預防及山屋後續管理等措施。

增設紅外線攝影機記錄

步道封閉期間，台東林管處將對黑熊頻繁進入的山屋環境進行改善，並增設多架紅外線攝影機監測記錄。

黃群策表示，山屋採申請登記制，已申請封山時間入住山屋者將全額退費；重新開放後，優先保留床位給因封山而無法入住者。山屋也暫停開放申請，待開會確定解除封山時間後，再重新開放。